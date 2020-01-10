Justin Bieber自爆患上萊姆病　嚴重可能癱瘓竟由蟲咬引起？

25歲加拿大小天王Justin Bieber早前被指疑因為吸毒和抑鬱症，導致身形暴瘦，他日前在IG澄清，自己其實患上重病︰「很多人說我狀態很差，應是在吸毒，但他們不知我患萊姆病，影響我的皮膚、腦功能、能量及整體健康。」Justin表示自己正接受治療，自言會努力戰勝病魔。 曾經因患萊姆病折磨而停工5年治病的Avril Lavigne，為Bieber打氣：「我要告訴你，凡事總有希望。」Avril Lavigne受盡萊姆病折磨，一度令好感覺瀕死，而這個病的起因竟然只不過是被小小的蜱蟲咬了一口。

Justin Bieber在IG自爆患上萊姆病，正在接受治療，並聲言會戰勝病魔。（IG截圖／justinbieber）

萊姆病（Lyme disease），或萊姆疏螺旋體病，是一種人畜共通傳染病，其儲備宿主為老鼠，並經由蜱蟲作為媒介傳染給人類，但不會人傳人。感染初期病徵包含發燒、頭痛，和疲倦，與感冒的徵狀相似，所以令人容易混淆。

萊姆病感染者最明顯的病徵是會出現遊走性紅斑，不會癢也不會痛，通常發生於被叮咬後一周，約兩成半人不會出現紅斑；顏面神經和顱神經系統出現異常，臉部單側或雙側麻痺；心臟出現心律不整；以及關節炎和肌肉炎，嚴重者甚至可能癱瘓。

大約兩成患者即使經過妥善治療，仍會在接下來的六個月中，甚或幾年時間，仍會有關節痛、記憶障礙，以及精神不濟的症狀。

Avril Lavigne 曾受盡萊姆病折磨，她在臥床抗病時，寫下新歌《Head Above Water》，今年9月推出並宣布回歸樂壇。（IG圖片／avrillavigne ）

除了Justin Bieber和Avril Lavigne，資深荷里活影星李察基爾、艾力·寶雲、超模克莉絲蒂·杜靈頓，前美國總統喬治布殊都曾患過萊姆病。

美國每年大約有40萬人感染萊姆病，最初發現於美國康乃狄克州的萊姆鎮，主要盛行於北半球溫帶區域，美國、加拿大、歐洲、日本、中國、蘇聯及台灣，都有染病案例，高峰期在5到8月間。

Justin Bieber表示，他將於本月27日，透過YouTube頻道播放一連10集的紀錄片詳細交代病情。他去年受盡病魔折磨，醫生一直努力找出病因，直至去年底才確診患上萊姆病。