【早霸王】男聽眾激嬲惡死女友　森美：女士教訓男友要有個限度

男聽眾阿豪因為同女性朋友A小姐深夜WhatsApp而激嬲女友，於是希望藉《早霸王》嘅「你知唔知道有人掛住你」環節同女友道歉，身為愛情專家嘅森美不停向阿豪提供「屎橋」，最後仲竟然叫阿豪向A小姐表白……

男聽眾深夜同女性友人Whstsapp，兼且將對話內容刪除，因此激嬲女友。

對於同女性友人於晚間時份WhatsApp，男聽眾阿豪堅稱與對方「無嘢」，但森美就一口咬定呢條已經係死罪，追問阿豪到底係幾點同對方WhatsApp，佢就支吾以對，最後終於話係晚上12點後，並解釋係因為自己夜瞓：「女朋友嬲我鏟曬啲訊息」，如果無嘢的話，又點會刪除對話內容呢？阿豪表示：「因為我驚囉，因為佢（女友）好惡」 對於刪除訊息呢個舉動，森美表示自己都係過來人，並笑言「但你永遠都唔知點解會無瑞瑞會刪漏一個而被發現，你女朋友惡又咁緊張，係因為佢無信心，唔係對唔住就可以搞得到。」森美提議阿豪喺女友面前傳訊息俾A小姐，大鬧對方一頓，並舉例加以說明之「你不知所謂，八婆我對你無嘢……」阿豪話可以咁做，但認為言論上唔使去到咁盡。

男聽眾激嬲女友，森美同Marco係咁叫男聽眾向女性友人表白……呢個咩玩法。

由於女友完全對阿豪不揪不睬，甚至封鎖其WhatsApp，阿豪無計可施又想表現自己有心改過，所以先會求助森美。但森美認為成件事唔樂觀，結果阿豪女友真係無接電話，而係呢個時候，Marco竟然爆出一句:「不同轉打俾A小姐表白啦」森美即時助攻：「反正都係無，點解唔試?」阿豪就話：「咁真係普通朋友嘛」森美唔死心，繼續做說客：「所有女士如果你要教訓男朋友都要有個限度，因為呢個情況係會發生，就係個男仔係會走，一個拍咁耐拖，又煩又黑面，一個新鮮識嘅，開心又快樂，如果你打算用鞭策方法令對方回心轉意，冇可能啦。」講完一大輪，森美再叫阿豪向A小姐表白，但佢就十分無奈咁話：「你唔好成日叫我搵A小姐啦，我唔會啦真係。」仲表示自己已經無同A小姐聯絡，因為要喺呢啲敏感時期要搞返掂啲正經嘢先……