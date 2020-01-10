【黑市】《偽善若水》與現實不謀而合　導演王貽興：嗰下係最心寒

ViuTV電視劇《黑市》圍繞人性黑暗面，周四（9日）播出的內容《偽善若水》，相信香港人經歷完這半年，看完會頗有共鳴。此集以劇組到設定好的「假劏房」拍攝節目為開首，助導（沈殷怡飾）向導演解釋說：「上面話真劏房太污糟唔見得人，拍出嚟唔夠正面，照出街會對社會有負面影響，唔想宣揚社會陰暗面。」告誡觀眾在電視看到未必為真，男主角源（朱柏謙飾）亦諷刺道：「真又嫌真，寧願假都唔要真！」同時他又起疑心：「連專鬧呢個台嘅兒登都冇人媽叉呢個節目！」為劇情埋下伏線。

源的兒子受網絡欺凌自殺，他提出網絡上鍵盤戰士的問題：「喺網上面所有人都扮勁㗎啦，覺得自己最叻最醒，樣樣都唔鍾意，呢啲人不負責任應該拉去打靶」（《黑市》劇照）

劇情說到社會中新型流感蔓延，造成一千名市民死亡，市民都必須到診所接種疫苗，男主角源亦不例外，於是他見證了一場世代之爭，一名老人家不戴口罩隨處咳嗽引來青年不滿，青年好言相勸，老人家卻繼而動粗打人，在旁的源只用電話拍下事發經過，並對青年說：「你冇做錯、亦都冇輸；呢個世界愈來愈多呢啲人，就會覺得人哋話我哋唔配有民主係啱嘅。」青年反駁說：「如果我真係冇做錯，點解你頭先只偷拍唔幫手？」源無言以對。

老人家在接種疫苗後立刻變得不再暴戾，甚至不記得剛剛與青年發生的過節，令源察覺「疫苗事件」事有蹺蹊。（《黑市》劇照）

根據種種跡象，源懷疑政府利用疫苗控制市民而被追蹤，他跟自己最信任的妻子說出想法，卻被質疑道：「政府邊嚟咁多時間、咁得閒？一個人唔打針就搵咁多人殺佢，有咁多錢都拎去填海啦！」源於是反駁：「你知唔知每年跌落嚟唔知使喺邊嘅有幾多億？你知唔知每年有幾多人食錯藥、叉錯腳跌落樓，又或者被自殺？」這些對白除了讓觀眾想到大白象工程，還有很多「沒有可疑」的一宗宗自殺事件；源續言：「我淨係知件事荒謬到講出嚟都冇人信，即係話，如果我係政府，我真係咁做，做咗你哋都唔會信。」

當荒謬每一天都在社會上演，又有多少人相信這是真實？（《黑市》劇照）

劇情繼續發展，原來那些疫苗本來是用作抗抑鬱的，小孩在接種後不單沒有情緒問題和負面情緒，還變得開朗樂觀，所以政府打算加重劑量，安排所有市民接種，那就可以名正言順幫大家洗腦：「唔使等我哋呢代人死晒，成個城市都會變得好聽話，甚至我哋再冇機會聽到反對嘅聲音。」這讓觀眾不期然想起今日的香港，令人不禁深思。源的妻子繼而提出：「全世界都打懵仔針，得一個人清醒有幾痛苦？」然而，源真的願意忘記傷痛，接受被同化嗎？

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《黑市》的導演與編劇王貽興日前接受媒體訪問，談到本劇最深刻的一個單元就是《偽善若水》：「（劇本）大概一年前寫，社會發生某啲事竟然同劇情不謀而合，嗰下應該係最心寒。」當觀眾發現劇情某程度是現今香港的預言書，王貽興說：「大家覺得好設身處地時，睇完應該會有共鳴。」