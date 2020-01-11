天心獲老公安排驚喜馬爾代夫之旅　大曬比堅尼竟被偷窺？

天心同韓國攝影師金榮敏結婚三周年時，特別着韓服影相留念。（IG：@skyheart1111）

44歲嘅台灣性感女神天心，同韓國攝影師金榮敏結婚三年一向相當恩愛。天心原本到新加坡領獎，點知老公特別安排驚喜旅行，兩口子轉到馬爾代夫享受二人世界，天心興奮影泳照留念時竟然發現有人偷睇！

天心對丈夫安排馬爾代夫之旅相當驚喜。

憑電視劇《最佳利益》得到新加坡星和璀璨之星演技大賞女藝人獎嘅天心，本身飛去新加坡三日兩夜領獎，點知老公暗地裡安排好馬爾代夫之旅：「我們結婚三年，並沒有互相送禮的習慣，不過金先生重視節日，到新加坡工作時，真的沒想到他給了這麼大的驚喜，真的是太幸福了！」

天心保養得宜完全唔似44歲。

難得去到馬爾代夫，天心當然有換上泳裝，同老公喺海灘上欣賞美景，仲擺咗唔少限制級Pose影相，點知影影下發覺有人偷望：「看到一整排沙灘屋和老公一起走進拍照，因為沒人所以放膽做了好玩的拍照姿勢，愈玩愈起勁的同時，老公突然看到一個人手上拿着一本書躺在床上看著我們，這時才發現是別人的沙灘屋，趕緊道歉火速離開，但想到那些奇怪的拍照姿勢都被人看到了，實在太糗了。」

瘋狂影相之際原來誤闖人哋嘅沙灘屋，搞到天心好尷尬。