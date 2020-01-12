陳康健離巢TVB旺角街頭賣唱　生活更有意義和滿足感

參加無綫（TVB）歌唱比賽《超級巨聲》而入行的陳康健，唱功非常了得，可惜加入TVB後一直未有機會發揮。上年年尾，陳康健在社交平台上宣布離巢，結束與TVB十年的賓主關係。康健曾表示離開TVB並沒有為生活帶來負擔，因為收入來源主要是教唱歌和busking。近日，有網民野生捕獲康健在旺角街頭賣唱，他拿起結他，自彈自唱Beyond名曲《光輝歲月》，吸引了半百名途人圍觀，更有不少人上前放低錢。

康健在旺角busking。（網民提供）

相比起在無綫拍劇的日子，陳康健更享受在街頭busking的生活：「我覺得我自己係一個歌者、藝術家，鍾意做自己喜歡嘅事。Busking嘅世界，同TVB嘅世界的確係有分別，做TVB藝員或者歌手，可能有冇得唱歌、唱啲乜嘢歌，都未必到你揀。在TVB台上嘅感覺，唱起上嚟，我望唔到觀眾對眼，因為台下好黑。而優點可能係專注一啲、音響好啲，畀多啲人聽到。Busking就真係好自由、好隨心。你接觸到嘅人，佢畀返鼓勵你。你望到佢哋，知佢哋諗乜嘢。我鍾意唱乜嘢就唱乜歌，冇任何枷鎖。」

康健在TVB客串過不同劇集。（《我瞞結婚了》電視截圖）

陳康健將在TVB做歌手比喻成高級餐廳,，而Busker就是大排檔，兩者各有好處：「可能如果有一日喺TVB做佢哋嘅歌手，對比busker嘅話，我感覺TVB歌手就係高級餐廳，食飯要有dress code、着靚靚。做busker就好似落咗大排檔，好熱鬧同埋溫暖。邊樣好食？兩樣都可以好好食，煮嗰個人煮得好食就好食，煮得難食就難食。做唱歌的，無論是高級餐廳嘅歌手，還是大排檔的busker，我覺得自己喜歡音樂、唱歌，是一生不變的。」

歌唱比賽出身的康健非常熱愛唱歌。（IG/ @oilchan329）

康健現在能將自己的興趣變成工作，賺回來的一分一毫都來得更有意義和滿足感：「Busking帶嚟嘅收入一定係比做任何嘅工作更有滿足感，因為收嘅每張20蚊都係帶着觀眾的愛、尊重和祝福，同時間我又好想為香港人，用我嘅歌聲撐住佢哋。真正喜歡做的事，由細到大都係一個歌手，希望我嘅歌聲可以穿透喺每個人嘅世界同埋心中。That's why I am doing busking. And I looking forward。」