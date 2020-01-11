【多圖】石原聰美大方承認單身　擇偶條件令日本男生充滿希望

日劇女王石原聰美，一向是不少男士的夢中女神，近日在富士電視台播出的綜藝節目，不但記錄了石原旅遊希臘的所見所聞，而她更在探訪當地家庭時，說出了自己的擇偶條件，竟然令日本男生哄動，誤以為自己符合女神喜歡的男性條件，下文為大家解釋這個美麗的誤會。

石原聰美外貌清純可愛，是不少男士的夢中情人。（石原聰美IG圖片）

石原聰美外貌清純，性格率直可愛，而她以往的男友，更全是男神級數，包括有合作《戀愛時間5至9》撻著的山下智久，合作《失戀朱古力》假戲真做的松本潤，而拍攝《窮小姐x富哥哥》亦跟小栗旬傳出緋聞，一度令對方太太山田優不滿，而最新的戀情是跟IT社長前田裕二拍拖，更到達談婚論嫁的階段，但早前卻有日本媒體指二人其實已經分手，女神的戀愛路相當坎坷。

石原聰美在節目大方承認現時單身，更公開了擇偶條件。（Youtube影片截圖）

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近日石原在綜藝節目《石原さとみのすっぴん旅inギリシャ》，以真人騷形式記錄她旅遊希臘的經歷，節目中石原去到希臘當地人家作客，又幫忙煮晚餐，在用餐時大家談到戀愛話題，石原大方承認現時沒有男朋友，之後再被問到喜歡哪種男生？石原笑著回答「OTAKU」，即是「御宅族」。石原公開了擇偶條件，更被日本媒體寫成新聞，令無數宅男誤以為自己也可以獲得女神青睞，瞬間造成哄動。不過也有心水清的網民指石原雖然話喜歡「御宅族」，但估計不僅一項條件，而觀乎女神過往的男友，石原喜歡美男已是不爭事實，大家不要繼續妄想。