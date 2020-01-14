魏駿傑曾鬧舊愛滕麗名賤人　被前度數臭即公開直認：我性能力好掂

魏駿傑與細自己廿年的內地太太張利華屢傳婚變。當時魏駿傑為了挽留太太，曾斥資千萬元購下西貢獨立屋送贈太太，又表示會改脾氣事事忍讓，希望可以讓囡囡Jessica在一個完整家庭下成長。可惜近日張利華再被影到與老外銀行家同行，在的士上重現安心事件啜完又啜。至近日魏駿傑始乎終於心死，於社交網站留言話：「從此與你相依為命。」看來做好心理準備兩父女相依為命。

魏駿傑與細自己廿年的內地太太張利華屢傳婚變。(資料圖片)

雖然魏駿傑遭太太背叛，但不少網民卻認為這是他自己一手造成的。他當年狠飛滕麗名，更被冠上「賤男」之名，很多人都替滕麗名不值。滕麗名和魏駿傑於1998年在無綫劇集《陀槍師姐》合作而撻着，兩人還展開了同居生活。魏駿傑爸爸於2003年逝時世，滕麗名更以「門媳」名義出席喪禮。可是兩人於2007年分手，即使滕麗名當時的左手手臂及頸部等出現傷痕，但她依然維護男方，又堅稱分手不涉第三者。

豈料到了2010年，有網民向魏駿傑留言，指如果他繼續跟滕麗名一起會更完美，他竟然留言：「這種賤人趁早撇低！」網民即替滕麗名感到不值，滕麗名就反擊：「幸福不會到處罵人！」事後魏駿傑解釋是被黑客入侵。

滕麗名現在與老公十分幸福。(ig@sheepyjoycetang)

魏駿傑與滕麗名之前的兩段戀情，亦因為跟性愛有關而見報。他與前港姐何婉盈拍拖3年，分手時他竟然自爆跟對方3年無性生活。他跟三級片女星黃祖兒拍拖時，就被指偷搭上滕麗名，當時黃祖兒就向傳媒爆料，指他性慾強，有次更因為她拒絕魏駿傑的性要求而吵架。當時魏駿傑公開直認：「我性能力好掂！」