【視點31．即時更新】黃秋生不到港台現場　改地方繼續大戰何君堯

繼上年11月杜汶澤和陳百祥（阿叻）獲邀到節目《視點31》論戰後，今日港台再次邀請到兩位重量級人馬上節目，兩位主角黃秋生和何君堯將圍繞「警暴」主題討論，01娛樂為大家即時更新戰況！ APP讀者請不時拉動刷新，接收最新文字直播。 採訪：吳子生 攝：梁碧玲、吳子生

20:00 港台直播在Facebook如常播出，雖然沒有畫面，但觀看人數已經過2萬。

19:57 現場公關指出，黃秋生因有事不能到現場，現在港台將會出外找他，會改地方做直播。

19:45 現場公關指出，黃秋生或不到場。

19:40 何君堯到場。何君堯到場後立即引來支持者哄動，他與支持者對話時表示，他指黃秋生是成功的演藝界代表，今次論戰無火花，香港需要平心靜氣對話，並說：「好高興咁多人（支持），但冇諗過咁多人，今日涼涼地，小心凍親。」隨後與支持者合照，大批支持者高呼「加油」。

何君堯到場，立即引來全場哄動。（梁碧玲攝）

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19:15 大波man也有到場。據現場記者指出，支持者有過半百人，塞滿廣播道，未有霸佔車路，有代表嗌咪叫同路人不要站出馬路，表示自己不是「暴徒」。

19:00 兩位主角未到場，港台門口已聚集一班支持何君堯的市民，高舉中國五星旗加標語，力撐何君堯。

何君堯有好多支持者。（吳子生攝）

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立即睇支持者片段：

【視點31】黃秋生何君堯論「警暴」 先重溫杜汶澤陳百祥上次金句

近半月來，網上討論「警暴」最大爭議的事件—831。（資料圖片）