曹永廉警總送暖被網民攻擊　蕭正楠：台慶見佢冇咩嘢

蕭正楠（Edwin）今日（14/1）現身將軍澳電視城出席TVB《保良愛心慶新春》錄影活動，他說新年將要分身：「要去翠如屋企同外父外母拜年，亦要同我媽咪拜年，就要忙啲兩邊走，都希望盡量畀多啲時間陪佢哋。」

Edwin穿上紅色衫，黑色西裝外套現身《保良》節目錄影。（葉志明攝）

Edwin和黃翠如剛剛去完歐洲、檳城旅行，影下不少靚相，Edwin更被翠如訓練成專業攝影師：「風景真係好靚，我俾佢train到係佢嘅專用攝影師，去到邊到一見到靚景就會叫佢過去擺pose，幫佢搵晒啲位影靚相，都算幾靚啲相。啱啱開始我影100張可能都揀唔到一張，而家係張張都靚，佢唔知揀邊張。旅行我哋都會攞機拍嘢，拍畀自己睇，特別嘅風景，限時嘅食物，拍低會好有意思。」

Edwin係翠如專用攝影師。（葉志明攝）

Edwin在活動上剛得知田蕊妮離巢TVB的消息：「之前真係唔知，因為平時見面都唔會講太多公事，都係生活嘢，聽到我都話係咩？我第一部戲同阿田拍係《巨輪》，我第一部做主角嘅戲，佢係一個好好嘅演員，但我唔會話可唔可惜。因為而家公司拍嘅劇未必係自己management嘅演員，百花齊放都係好，出去個世界又大啲，未嘗唔係好事。」

Edwin好兄弟曹永廉早前被爆到警總送暖，引起網民的不滿更被攻擊，Edwin亦有作出回應：「我又冇點問佢，噚日台慶見佢冇咩嘢。」