薛世恒唔捨得賣婚戒：感恩當年有個人同我一齊行過艱難嘅時候

薛世恆喺街頭打算出售自己嘅「愛情遺物」。

薛世恒喺ViuTV節目《一切從失婚開始》，同葉蘊儀飛到烏克蘭探討愛情和婚姻，節目中，他除了提及前妻陳法拉為事業而隱婚6年，但最終被提出離婚，令他十分傷心。而喺最新一集，薛世恒同葉蘊儀每人都要準備一樣「愛情遺物」於街頭擺賣，薛世恆所準備嘅戒指，原來係佢當年嘅婚戒：「當時行街既時候，佢(前妻陳法拉)見到有一set戒指連頸鏈好靚，好鍾意。但當時自己的經濟出現問題，無能力可以買到畀佢。再加上結婚既事又唔可以同其他人講，所以最後就買咗一隻比較fashion啲既戒指去取代結婚戒指。」薛世恆表示感恩曾有前妻陳法拉陪伴自己渡過了艱難時刻：「當時經濟環境好差，工作遇到好大問題，財政上非常之艱難，其實好感恩當年有個人可以同我一齊去行過艱難嘅時候，當年佢都好支持我。」

但最後都係唔捨得。

婚戒

薛世恆笑言「唔識處理」呢隻婚戒，所以希望藉節目可以將佢賣走，但去到最後，佢竟然選擇「賣藝」，似乎對於呢隻戒指都仲有少少留戀。之後佢又透露自己向來喜歡寫作，而寫信亦係同前妻獨有嘅溝通方法，就咁聽都覺得好浪漫。



趙頌茹回想當年辦離婚手續期間，得到唔少路人鼓勵，一時感觸落淚。

趙頌茹(阿Yu)在探訪日本離婚事務所時指，由於當初是單方面向法庭申請離婚，所以等待的時間十分漫長，她回想起曾被陌生途人鼓勵時，感動落淚：「嗰時行街經過，會有太太同我講聲加油；搭巴士嘅時候，有位年輕嘅男士寫咗張加油嘅紙仔畀我；甚至喺餐廳都有人寫封信鼓勵我加油，原來有啲事情並唔係你想像中咁壞。」