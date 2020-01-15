張名雅大仔Mario遇意外仆崩鼻：見到咁我眼淚都標埋出來

張名雅婚後育有兩個囝囝。（IG：@caratcheung）

小朋友鍾意跑跑跳跳無時停，擦傷撞瘀真係在所難免，做父母心血少啲都唔掂。張名雅婚後育有兩個囝囝Mario同Milo，佢亦不時分享囝囝生活點滴，呢日張名雅貼出Mario鼻樑又瘀又腫嘅相片寫上「Mario爆缸一秒變曹星如」嚇大家一跳！

張名雅大仔Mario幾個月前喺酒店發生意外仆崩鼻，見到都覺得痛呀。（IG：@caratcheung）

側面睇真係腫得好厲害！（IG：@caratcheung）

原來Mario受傷照已經係幾個月前，到完全康復張名雅先鼓起勇氣同大家分享：「有一次同Mario去玩，去到酒店佢當然超興奮，又跑又跳。好啦。見到張大床就仲開心！因為可以係床度跳。（其實是極度危險的一件事）已經叫咗好多次唔好跳啦，好危險啊，小心整親啊。但愈叫佢唔好，愈跳得興奮，就喺嗰一刻巨響了一聲，Mario狂哭（不是平時的哭法）我從來未聽過佢哭到咁勁……我一望埋去，佢個鼻腫到……見到咁，我眼淚都標埋出來，都唔知可以點幫佢。」

受傷後幾日散瘀出嚟黑得好誇張。（IG：@caratcheung）

傷在兒身痛在媽媽心，張名雅除咗同囝囝一齊喊之外，亦馬上搵酒店職員幫手：「急救人員幫Mario嘅傷口消毒，凍敷。點知Mario突然停咗哭……我問救護人員，佢點啊。會唔會整到鼻骨啊？嗰個哥哥話如果真係整到鼻骨，佢應該會一直狂哭，因為會劇痛的……第二日立刻返香港帶佢看咗兩個醫生。而家過左咁耐鼻樑都有個小小疤痕。」佢亦提醒父母們真係要小心留神。

張名雅解釋自己仲笑得出，係因為老公話Mario哥鼻樑張膠布，睇落好似中國嗰啲殭屍。（IG：@caratcheung）