【黃金有罪．劇透】洪永城逐步踏進股海貪婪深淵　陳自瑤秘密被揭

TVB電視劇《黃金有罪》上回講到乃隆（彭懷安飾）與馬騮（陳志健飾）進行毒品交易，嚴警司於最後關頭帶隊圍捕眾人，乃隆逃脫，馬騮夫婦則被捕。馬騮一怒之下向廉署舉報，永杰（何廣沛飾）無辜地捲入收賄風波，被控貪污。昊峰（黃智賢飾）、木桐（張兆輝飾）成功收購舊樓，昊峰獲淑美（梁舜燕飾）嘉許，並重返唐發董事局，昊峰因此更為賞識木桐。

另一邊廂，敏婷（陳瀅飾）終於引起大戶注意，帶喜（洪永城飾）暗中保護，以獲取可靠股票貼士，可惜卻沒有資金投資。敏婷向柱國（張達倫飾）借錢，被敏晶發現，兩姊妹大吵一場。木桐打探到乃隆行蹤，叫永杰往拘捕。永杰與乃隆狹路相逢，以死相搏。

永杰與乃隆狹路相逢，以死相搏。(劇集截圖)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】舞女吳沚默超勤力 演員撈埋編劇︰冇劇拍就接劇本寫

劇中陳瀅同洪永城係一對。(劇照)

永杰危急之際，木桐及時趕到將乃隆擊暈，永杰拘捕乃隆立下大功。盲曹（古明華飾）毆打永杰洩憤，惟永杰堅拒向廉署舉報，永進（蕭正楠飾）另謀方法。盲曹等收賄警員欲潛逃台灣，昌叔（邵卓堯飾）卻臨時改變主意，盲曹懷疑被他出賣，欲殺人滅口……永杰終保清白，永進、永杰對木桐感激不已。帶喜擔任股票經紀，更在股票市場賺了一筆，將橫財與永進等人分享，但帶喜已悄悄踏進股海的貪婪深淵而不自知。昊峰預備重返董事執掌勢力，卻發現淑美（梁舜燕飾）態度轉變，因而驚悉明月（陳自瑤飾）的秘密。

帶喜已悄悄踏進股海的貪婪深淵而不自知。(劇照)