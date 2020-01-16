傳《慶餘年》3月初登陸翡翠台　緊貼《大醬園》霸佔第三線劇時段

TVB近年購買了不少內地劇集，包括《烈火如歌》、《延禧攻略》、《如懿傳》等，收視都不錯。myTV SUPER早前購買了內地大熱電視劇《慶餘年》，不過只能在網絡上點播，以及需用myTV SUPER機頂盒觀看。今日（16日）在微博傳出消息，指劇集正準備粵語配音，將於3月2日登陸翡翠台，逢星期一至六，夜晚九點半播出。

有內地網友上載香港討論區的截圖，指《慶餘年》將於TVB播出，不過錯將陳道明打成陳明道。（豆瓣）

《慶餘年》由張若昀、李沁、陳道明等主演，改編自貓膩的同名小說，劇中還包含穿越元素，講述一個有着神秘身世的少年范閒，自海邊小城初出茅廬，歷經家族、江湖、廟堂等種種考驗的故事。

劇集可謂眾星雲集，除了兩位當紅的男女主角之外，還有陳道明、吳剛、于榮光、劉燁等助陣，都是份量頗重的實力派演員擔任配角，李小冉、辛芷蕾、李純亦有參演，頂級流量男星肖戰更是特別演出，為該劇帶來不少熱度。而且《慶餘年》中的角色都性格鮮明，畫風輕鬆詼諧，笑料百出，因此自播出以來，網絡討論度極高，三天兩頭就有相關話題登上熱搜，在尚未播出大結局時，張若昀便透露第二季已經在計劃中。

記者就此事向TVB求證，暫時尚未有回應。

李沁出生於1990年，自幼學習昆曲，氣質清純，演技不錯。（微博@慶餘年官微）