【天天開運王】麥玲玲預測香港局勢：港人可以走出好嘅未來

香港著名堪輿學家麥玲玲師傅今日（16/1）現身電視城出席無綫《天天開運王》記者會。提到本港就《修例風波》引起社會各種問題，何時可以走出黑暗。玲玲師傅叮囑大家不必過份擔心：「因為老鼠始終係從新開始，會慢慢走番向好，雖然12生肖中唔係大家咁討好，咁但係佢有機本嘅靈活性，亦都係識走盞，咁所以同樣香港人都可以走出一個好嘅未來。」

玲玲師傅叮囑大家不必過分擔心香港未來，前景會走出黑暗步向光明。（陳順禎攝）

問到香港什麼月份會出現轉機？玲玲師傅直言：「過咗年之後會好少少啦，不過最怕農曆五月會有相沖，同埋每次行到某啲生肖相對都會弱啲，例如豬年會有豬瘟，牛年就有瘋牛症，雞年有禽流感，鼠年就怕有鼠疫，宜家講緊武漢肺炎講緊可能係由蝠鼠嗰邊傳嚟，所以呢樣嘢係要提防。」至於政府官員人事變動，玲玲師傅直言有人事變動：「因為今年七煞入中宮，軍政界嘅郁動，其實唔只喺香港，而係全球，所有一啲高層都會有一啲權力嘅鬥爭及變化喺入面。」

玲玲師傅透露鼠年要提防鼠疫發生，叮囑大家注意環境衛生。（陳順禎攝）

麥玲玲師傅與一眾《天天開運王》節目主持及嘉賓出席宣傳造勢活動。（陳順禎攝）