【潮流日常】拍戲經常受傷　Janice Man介紹平靚正去疤產品

Janice Man（文詠珊）近年到內地積極發展，因參演了不少電視劇和電影作品而在內地人氣急升。不過華麗背後亦有不少心酸史，演員很多時候拍打鬥戲時都會難免受傷，尤其女演員受傷的話又該怎樣處理傷口，避免產生疤痕呢？Janice Man特別分享了自己的療疤方法，只要有耐性及買對的產品，就不用擔心「破相」啦！

Janice Man表示拍打戲很容易受傷，因此經常研究各種產品看看能不能對傷口癒合後的疤痕有改善。（Instagram：@janice_man）

Janice Man在小紅書拍片介紹自己療疤的心得：「我是遺傳的疤痕體質，所以拍打戲甚至唧暗瘡都要分外小心，稍為不注意就會留疤，也會有增生的情況，所以我自己都會研究各種產品看看能不能對傷口癒合後的疤痕有改善，用着發現真的很有效，持續下去傷疤有明顯改善，亦變得平伏。」她特別推薦以下兩樣去疤產品，相信大家應該很輕易就能在市面上買到：

（Watsons官網） Elastoplast 易理妥褪疤貼（一盒21塊） Janice Man表示，當傷口癒合後疤痕開始變得不平伏，或有微微的鼓起，就趕快開始貼，避免傷口開始有增生的情況：「這款疤痕貼我基本上都一直貼着，洗澡也不怎麼丟，長期貼着效果更佳！」她表示自己會將疤痕貼剪成自己的傷口大小，每日貼完就丟掉。

Janice Man表示這款疤痕貼黏力好，而且有效去疤痕。（小紅書：@文詠珊）

（Watsons官網） Dermatix Ultra 倍舒痕去疤凝膠 除了貼疤痕貼之外，Janice Man亦會交替使用這支疤痕膏：「這是透明狀的凝膠，需要將肌膚表面的疤痕位置先清洗乾淨，將多餘水份抹乾後，再均勻地塗抹於疤痕表面位置，就能促進平伏傷口，沒有這麼容易留疤痕。」

Janice Man會交替使用疤痕貼和疤痕膏。（小紅書：@文詠珊）

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