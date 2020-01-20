【黃金有罪．劇透】蕭正楠姚子羚感情有新進展　張兆輝賺第一桶金

TVB電視劇《黃金有罪》上回講到永杰（何廣沛飾）危急之際，木桐（張兆輝飾）及時趕到將乃隆（彭懷安飾）擊暈，永杰拘捕乃隆立下大功。盲曹（古明華飾）毆打永杰洩憤，惟永杰堅拒向廉署舉報，永進（蕭正楠飾）另謀方法。盲曹等收賄警員欲潛逃台灣，昌叔（邵卓堯飾）卻臨時改變主意，盲曹懷疑被他出賣，欲殺人滅口……永杰終保清白，永進、永杰對木桐感激不已。帶喜擔任股票經紀，更在股票市場賺了一筆，將橫財與永進等人分享，但帶喜已悄悄踏進股海的貪婪深淵而不自知。昊峰預備重返董事執掌勢力，卻發現淑美（梁舜燕飾）態度轉變，因而驚悉明月（陳自瑤飾）的秘密。

陳瀅同洪永城係一對。(劇照)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】陳瀅花花泳衣好青春 劉芷希比堅尼上陣最吸睛

何廣沛目不斜視。(劇照)

最新一集劇情講到明月、昊峰（黃智賢飾）不歡而散，昊兒 （甄詠珊飾） 勸明月返回加拿大暫住，明月痛心。木桐得悉興建中的屯門公路內幕消息，遂建議昊峰另起爐灶，盡快收購附近魚塘地，昊峰希望藉此翻身。豈料，木桐洽購魚塘地時卻被昊山捷足先登，他與昊峰不惜一切要反敗為勝……柱國（張達倫飾）成功獲廉署取錄，鼓起勇氣向敏晶 (姚子羚飾) 表白，惜被敏晶拒絕；永進以為敏晶對自己有意思。木桐使計成功收購魚塘地，昊峰成功贏回一仗，信守承諾，將漁塘地賺得的錢分予木桐，他終賺到人生第一桶金。

姚子羚係一名Call台妹。(劇照)

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