Cardi B蒙頭裝現身巴黎遭網民恥笑：要去打劫珠寶店呀？

美國女歌手Cardi B一向甚有個性，無論是言論、行為舉止都相當大膽，在衣著方面亦無懼世俗眼光勇於挑戰各種不同風格的造型，因此總是成為大眾的焦點。近日，她分別以相當破格的黑色蒙頭造型出席巴黎時裝周及當地的藝術展覽，雖然一登場就成為全場焦點，但卻有不少網民表示完全無法理解。

Cardi B一向甚有個性，在衣著方面亦無懼世俗眼光勇於挑戰各種不同風格的造型。（Instagram：@iamcardib）

Cardi B當日身穿火辣的黑色透視比堅尼，再披上一件黑色人造皮草長袍，將性感和型格完美演繹。不過最吸睛的當然不及她頭上所戴的鑽石面具，只見Cardi B的頭頂到頸部均被面具覆蓋，僅露出一雙眼睛，令她的造型增添神秘感。據悉，她的面具由設計師Bradley Jordan共耗時36小時，以鑽石和黑玻璃全人手製作而成，價值約3000至7000美金（約23,300至54,400港元）。

Cardi B戴著鑽石面具出席巴黎時裝周。（Instagram：@iamcardib）

Cardi B在巴黎出席完時裝周後繼續行神秘風，穿一身包到實的黑色蒙頭造型抽空出席於當地舉行的藝術展覽，今次雖然比較密實，不過卻比上次多露了嘴巴。有網民大讚Cardi B非常有時尚感霸氣十足，能輕鬆駕馭不少難以消化的服裝造型。然而，亦有不少反對聲音，直踩她的造型令人難以理解：「她是要去搶劫珠寶店嗎？」、「很像忍者」、「她能用鼻子呼吸嗎？」、「這怎樣會是時裝？」、「她穿的究竟是什麼？」。

Cardi B穿一身包到實的黑色蒙頭造型出席藝術展覽，卻被網民笑指像劫匪。（Instagram：@iamcardib）

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