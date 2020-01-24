農曆年除咗紅色仲可以着咩？　鄭秀文蔡卓妍示範最潮拜年Look

農曆正月初一便正式踏入鼠年，大家都想「紅紅火火」，先在服飾上圖個好意頭。但很多人對「紅色」望而卻步，一來覺得難以駕馭，二來覺得不夠Fashion，但其實只要恰到好處，絕對是眾人的焦點。

上半身紅

全身紅固然氣場強勁，但並不適合每個人，「一半紅」會比較容易搭配。例如上半身紅色，衛衣、冷衫、襯衣都是一個不錯的選擇，下半身則配搭牛仔、黑白灰、深藍色、卡其等；又或者選擇一件紅色外套，但內襯的顏色就要低調一點，切勿鮮艷，平衡視覺效果。

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+ 5 + 4 + 3

下半身紅

純色的下裝比較難駕馭，這時格仔就是人氣之選！優雅的同時，又富有青春活力，或者以紅色鞋來Highlight全身裝扮。

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+ 5 + 4 + 3

局部紅

如果對大面積紅色排斥或者害怕駕馭不好的網友，可以選擇由配飾着手，耳環、頸巾、帽、手袋、襪等等，簡單易襯，又不失時髦感。

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+ 4 + 3 + 2

金色配搭

然而，除了紅色以外，金色也是一個充滿好意頭的色彩。雖然對大部份人來講，它似乎難Carry過紅色，但可以由配飾方面入手。

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+ 5 + 4 + 3

彩色+單色

當然除了單色，彩色也是一個非常好的選擇，本身已經豐富了層次與設計，不用花太多心思思考如何搭配。

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