【開心速遞】名牌大學出身仲精通舞蹈　新任女神挑戰鄺潔楹地位？

無綫劇集《愛‧回家之開心速遞》受到觀眾喜愛，也令不少演員得到發揮機會。剛剛播完的一集《島大美女稅》，講述學生會副會長「李莫仇」（張詩欣飾），因為眼紅幾個靚女同學得到不少著數，所以實施「美女附加費」懲罰她們，買東西也要交「美女稅」。除了憑節目已上位的「Bonnie」林凱恩和「Venus」鄺潔楹外，當中一位靚女同學「Candy」葉蒨文（Sophie）也相當吸睛，更在劇中跟「女神級」人馬Venus的「美女分數」平起平坐。

香港島大學的四大女神！（電視截圖）

眼大大外表相當斯文的Sophie，畢業於英國名牌大學Kingston University服裝設計系。現年27歲的她，在2016年選港姐躋身三十強，其後加入無綫電視。尚算新人的她，大多演一些沒有名字的角色，但在處境喜劇《開心速遞》就演其中一個島大學生，有更多人留意。Sophie在接受《香港01》記者訪問時，表示從小對戲劇已有興趣，而且熱愛藝術。但大學選科時選擇了時裝設計而放棄了演戲，「嗰刻都有標籤過讀Drama出嚟會唔會係發明星夢啊？或者係對自己嘅自信唔係好夠。」

Sophie多才多藝，除了讀時裝設計之外，又精通中國舞。（Instagram@sophieysm）

精通中國舞的她，發現在大學時，表演的渴望好像埋藏了在心裡面，「到畢業返到嚟，做時裝設計，朝九晚五坐喺Office度，我覺得非常之悶，亦都好唔啱我性格。我懷疑自己可能有少少過度活躍，坐唔定，好好動嗰種人。」對自己工作不滿意時，碰巧見到港姐招募，沒有想太多就報了。「其實兜兜轉轉做演員，好幸運，因為我真係好鍾意，而家入行都第三年，我係冇後悔，甚至覺得，如無意外呢個應該係我一輩子嘅工作，會做一世嘅。」她又補充︰「其實無論係讀時裝設計定係做演員，無論係視覺藝術定係表演藝術，都係要將內心深處嘅一啲事或者情緒拎出嚟去表達比觀眾睇，呢一點係有一點異曲同工之妙。」

Sophie在劇中的「美女分數」跟女神Venus同分，有一次更超越Venus所以二人起爭執。（電視截圖）

被稱為是《開心速遞》「美女筍盤」的Sophie，原來已經名花有主，她指男朋友是圈外人，也是讀藝術的，現在從事室內設計行業。劇中的Candy拒絕艾頓壯（焦浩軒飾）的追求，給人感覺有點高冷。靚女似乎都會給人有收兵嫌疑的感覺，Sophie就指現實生活中的自己絕對不會收兵︰「因為我覺得好麻煩，我好怕惹麻煩上身，我唔鍾意俾人纏住，拍拖以外嘅我係比較獨立同埋強勢，我比較嗲人同埋弱嗰一面呢，只會喺我男朋友面前先會展現出嚟。」她又說不覺得自己多人追，「特別係人大個咗，更加知道咩人先適合自己，所以無論喺揀朋友定喺揀男朋友方面，都會挑剔咗，或者係諗得更加清楚，所以留喺自己身邊嘅都係令自己非常舒服嘅人，唔會有多餘嘅時間去結交，同性又好異性又好（嘅朋友），都係將個焦點放返去自己個生活圈入面。」

點擊下圖睇吓更多Sophie嘅靚相︰