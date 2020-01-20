姜濤@MIRROR唔知藝人需派開工利是　急問隊友AK：我哋要畀㗎咩？

《第42屆十大中文金曲》昨日（19日）公布得獎名單，MIRROR成員姜濤勇奪「最有前途新人獎」金獎，而MIRROR則獲得銀獎。姜濤與隊友Anson Kong（AK）今日（20日）出席活動時，感謝香港電台的肯定，亦感謝MIRROR的工作人員一直以來的協助。

MIRROR的姜濤和Anson Kong一同出席活動。（陳順禎攝）

現場有大批姜濤與Anson Kong粉絲到場支持。（陳順禎攝）

提到姜濤在樂壇頒獎禮收獲比MIRROR豐富，有否感到MIRROR的光芒被姜濤掩蓋，姜濤爽快回應：「我嘅獎即係MIRROR嘅獎！」AK亦稱MIRROR與姜濤無分彼此，不過他笑言要求獲金獎的姜濤請食飯。

姜濤勇奪「最有前途新人獎」金獎，他直言「我嘅獎即係MIRROR嘅獎！」。（陳順禎攝）

AK即將推出solo歌曲，他笑言以姜濤的年齡為目標返老還童。（陳順禎攝）

農曆新年即將來臨，AK透露MIRROR將會放數天假期，屆時12位成員將會相約團拜。當記者問到兩人將會開工利是預算是多少，姜濤竟表現錯愕，即場問AK：「我哋要畀人（利是）咩？」AK而為工作人員謀福利，戲稱獲金獎的姜濤應在利是「加碼」，更叫姜濤不要定價太高。及後姜濤才定一定神，表示派利是金額會「盡力而為」。

問到派利是的預算，姜濤當場嚇呆，並問AK：「我哋要畀人（利是）咩？」（陳順禎攝）

MIRROR將於5月舉行演唱會，但姜濤即將赴台灣拍懸疑劇，所以最近已開始為演出做準備。（陳順禎攝）

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