Kary 近年專注家庭,兩年抱兩,組成一家四口,非常美滿。(IG圖片/ngk)

Kary吳雨霏自15年1月同初戀男友Brian洪立熙,於美國註冊結婚後,先後誕下一子一女湊成好字,暫時都係做全職媽媽,眨下眼已經結婚5周年啦。

吳雨霏近年減少幕前演出,卻從不吝惜分享與兒子的相處點滴,也常常公開感謝丈夫,幸福滿瀉。(IG:@ngk)

呢日Kary分享一張同丈夫跳舞嘅照片留言話:「There’s nothing more I want in life, nothing more to do than to dance through life with you.I’m living my dreams and I love our life together. Happy 5th anniversary my love.(人生中已無所求,只想與你共舞度下半生。能與你在一起,夢想成真。)」

Kary上載呢張同老公共舞嘅相,非常溫馨。(IG:@NGK)