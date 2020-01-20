離開TVB後收入倍增利是「加碼」？　宋熙年：希望明年再好啲啦！

星期六（25日）就是農曆大年初一，相信不少讀者正準備應節活動，而宋熙年（Sarah）今日（20日）擔任活動司儀後，接受《香港01》訪問時表示，透露父母和妹妹將會返港過年和探望愛兒Damon，Sarah更特別教導兒子新年祝頌語應節。

宋熙年今日擔任開幕活動司儀。（陳順禎攝）

去年Sarah離開TVB後轉戰YouTube，加上司儀工作收入可觀，有傳現時收入已超過TVB時期，不過問到Sarah今年利是預算會否「加碼」，Sarah笑言：「希望明年再好啲啦！其實每年都冇指定數目，要睇返開工次數、出得去多唔多、多唔多朋友拜年，我覺得派利是係開心嘢，將自己嘅福氣派出去。」

雖然有傳宋熙年離開TVB後收入倍增，但問到利是會否加碼，宋熙年表示：「希望明年再好啲啦！」（陳順禎攝）

另外，Sarah早前為好友高海寧（高Ling）慶祝生日，她坦言未有為高Ling準備生日驚喜，只是與三五知己簡單飯聚。Sarah又稱每年都會為高Ling慶生：「每年唔係正日，就係早一日或遲一日，呢份友情好珍貴，所以每年可以一齊食飯、切蛋糕已經好開心。」