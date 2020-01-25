【年初一】出爐女配趙希洛教包素餃子：希望大家關注氣候變化

今天（25日）是大年初一，農曆新年是中國人最重視的節日之一，大家都會趁著這個日子與各方親朋戚好友聚一聚。不過在初一，傳統上也有很多禁忌不能夠做的，其中一樣就是忌吃肉，因為不宜殺生。那到底要吃什麼好呢？ Credit Make up and hair by: Phoebe Yung Outfit by：aleshia Earrings by： dearbell2ling 場地：居素屋

《香港01》今年就特意找來新鮮出爐的「最佳女配角」趙希洛（Candice）來教包素餃子，除了是初一不宜吃肉之外，Candice亦表示吃素是希望大家能為地球出一分力，因為現時全球暖化很嚴重，她解釋：「我同我妹妹對氣候變化都好關注，尤其我哋都好鍾意小動物，所以儘量都會食素。世界係大家一齊住，我都希望大家可以做返啲事，令自己居住嘅地方變得更好。」

Candice希望能讓大家多點吃素，令地球氣候環境變得更好。（陳順禎攝）

而Candice從小便與妹妹在外國生活，傳統的農曆新年習俗她並不太熟悉。不過家中父母都是傳統中國人，Candice也一直努力學習農曆新年的傳統：「初初我係好少留喺香港，因為係英國冇乜會慶祝呢個節日。但依家返咗嚟好似多咗好多溫暖，因為屋企人喺到。我自己都住得耐喺香港，所以儘量去接觸呢個傳統文化畀自己學更多，我每年到呢啲日子都好快拆咗聖誕樹貼揮春，咁都買咗少少桃花放屋企旺下桃花。」

Candice笑言和家人過新年會打麻雀，但自己只是新手。（陳順禎攝）

然而過年前傳統大家都知道會有「年廿八，洗邋遢」。這是廣東人的習俗，歷史由來已久，大家相信這樣做，可以消災去病。Candice每年這個時間會大掃除。除了「年廿八，洗邋遢」大家在過年前當然會行年宵，年宵往往會聚集很多人，Candice笑言曾經去過一次覺得很有趣，她說：「有一年我同細妹去過，原來真係好多人，有少少似沙甸魚個種感覺，因為會好多人夾埋一齊嘛。」

Candice表示去年宵會見到以前電視劇中出現的冰糖葫蘆，她笑言很少會看見，所以和妹妹見到立即買來吃，吃過後覺得很甜就不再吃了。（陳順禎攝）