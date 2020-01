【年初一】出爐女配趙希洛教包素餃子：希望大家關注氣候變化

今天(25日)是大年初一,農曆新年是中國人最重視的節日之一,大家都會趁著這個日子與各方親朋戚好友聚一聚。不過在初一,傳統上也有很多禁忌不能夠做的,其中一樣就是忌吃肉,因為不宜殺生。那到底要吃什麼好呢?

