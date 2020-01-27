【專訪】Coffee拍片教瑜伽滿足多於成就：我唔係神醫

曾因「殘廁事件」而遭無綫解約嘅Coffee林芊妤，在錯有錯著的情況下，轉型為瑜伽導師。十年間，由不知名藝員，成了YouTuber頻道有87萬人訂閱的瑜伽女神。如今，家庭事業兩得意，就連囝囝翟德彥IG都有11萬人追蹤，她說：「雖然經歷過人生低谷，但意外地搵到自己鍾意嘅嘢，變埋終身事業，收入又唔錯，我已經比多人幸運。」

31歲嘅Coffee家庭事業兩得意， 囝囝又超可愛，連她也自覺比別人幸運。（梁碧玲攝）

如果仲喺無綫

生於傳統福建嘅Coffee坦言小時候只諗過嫁個好老公，從未諗過生育這一部份。「經歷過一啲事之後，自己變成事業型女性，對愛情嘅希望近乎熄滅，直到遇到我老公，又重燃返少少，到後來生埋小朋友，擁有一個家庭，成件事先更真實，而家自己係幸福嘅。」假如繼續留在無綫，可有想過現況會是如何？Coffee說無法預計，笑言自己並不太合適娛樂圈。「但而家我係好滿意自己嘅生活，以前好鍾意拍戲，但而家覺得呢啲係等閒事，有人搵我客串都會推，一來時間問題，二來想做啲自己控制到嘅嘢。」

「如果仲留喺舊公司……真係唔知喎！可以話好亦可以話唔好，因為預計唔到，但而家我係好滿意自己嘅生活。」（梁碧玲攝）

跳出comfort zone

回想當日與無綫解約後，為了生活而轉型，對於這個錯有錯著，Coffee自覺幸運。「所以我想同大家講，經歷一啲唔好嘅嘢，係唔係緊要嘅，因為呢個可能會成為你的動力，令你搵到新出路。好多時我哋會好易咁留喺自己覺得舒服的地方，呢個地方你搵唔到錢同出路，但偏偏你就係走唔到，因為你唔想離開。我成日都同啲followers講如果唔滿意現況，應該要跳出去，搵下咩先係最適合自己，因為我哋嘅優勝之處就係年輕，就算錯咗都仲有得返轉頭，呢個係我哋嘅本錢。」

Coffee 弗爆身形，確係令不少女性更有決心做運動。（ig圖片）

離開舊公司後一帆風順

將自己的興趣變為事業，Coffee從未感到有壓力或困難，就算是一日教班十小時，她也十分享受。「做嘅sharing係自己叻嘅嘢，所以唔會有壓力。」Coffee說曾在餐廳遇上一位50多歲的女侍應，對方跟住她的教學影片，用兩年時間減去60磅。「嗰下係好有滿足感，其實我唔覺得自己好厲害，但確實係影響咗一啲唔做運動嘅女仔去做運動係好安慰，有時啲學生話聽我講嘢會充滿正能力，但我想話當佢哋分享成果時，都比咗好多正能量我。」除了女侍應之外，Coffee亦曾被路人展示瘦身成果。「我唔係咩神醫，大家肯努力都可以變成健康嘅人。」

Coffee話如果成功追到女的話，就可以封肚，但如果下個都係仔的話，老公想生夠三兄弟……

拒做怪獸家長

Coffee的正能量，大概也影響了囝囝翟德彥，她說囝囝更小的時候較為木獨又愛哭，但現在卻時個happy baby，像這天訪問時，囝囝一直在旁邊走來走去，不時撩工作人員玩。「自從做咗媽媽之後，每日都係圍繞住佢，雖然話過2020年都做返自己，但都不禁每日陪佢返play group、餵佢食飯。因為生小朋友後，對佢嘅愛係大於自己，所以好多時候都會忽略自己。不過，我老公對我關注力都少咗啦，呢個先係小三，明明有BB時好似公主咁，生完之後工人都不如。」除了小三之外，Coffee已計劃家中將會出現「小四」甚至係「小五」,問到她會否擔心自己會變為怪獸家長，Coffee表示與老公有共識安排囝囝讀國際學校。「我自己本身唔係會同人比較嘅人 ,希望之後都唔係。佢其實就算讀書唔得都無所謂，做自己喜歡的事就可以，自己做咗咁多年人，都係覺得開心係最緊要。」

經常在IG叫老公做「老肉」，Coffee話唔怕對方會嬲，因為「佢唔識睇中文，同埋佢都叫我做老女人啦。」(ig圖片)

唔想囝囝高人一級

囝囝IG開户至今9個月，追蹤人數已有11萬，Coffee表示當初只為方便分享囝囝最得意的照片/影片予朋友，沒想過卻捧紅了囝囝。「我而家玩佢IG開心過玩自己IG，因為玩佢IG真係舒發自己情緒，想講咩就講咩，喺小朋友世界係充滿童真，唔需要顧及咩形象。不過但同老公商量過，係佢兩歲、知道自己popular前就會變為私人帳戶。因為唔想佢太囂張，唔想佢覺得自己高人一等， 但其實我都諗佢兩歲都唔cute，所以大家都唔會覺得有咩可惜。」

攝影：梁碧玲

場地提供：R ONE Space 御一空間