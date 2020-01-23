林明禎家姐女僕網絲Look同框客串新戲　網友激讚一家神基因

馬來西亞女神林明禎領銜主演的賀歲片《新年泰瘋狂》，將於農曆大年初一在全馬來西亞上映，新加坡也將接力放映。她在片裡飾演一位網紅，為了創造高流量，每天都想出各種不同的點子，以不同的角色扮演出現。林明禎說：「雖然有時一天內要換好幾次不同的髮型、衣服和化妝，難免會覺得累，但在現實生活中沒有這樣的機會，可以一次嘗試這麼多不同的角色，這麼一想，我反而很享受其中。」

除了造型變化繁多，林明禎為了演出與泰國小鮮肉男主角吳旭東（TUL PAKORN）一場戀愛的重頭戲，她也花了不少時間和精神學跳探戈。兩人在電影開拍前，提早飛到馬來西亞到舞蹈教室報到學舞，在開拍前三天密集的練習，完全陌生的兩人因為練探戈，各種拖手又攬又抱，很快拉近彼此的距離，慢慢培養出良好的默契。

因此雖然兩人的母語不同，電影開拍後，演戲互動卻完全沒有障礙，她與吳旭東在片中還有大膽的泳池親熱濕身戲碼，浪漫尺度爆錶，讓林明禎直呼：「真的有戀愛的感覺，當下在泳池的表情和反應都是最自然的表現，當我們看重播畫面時，感覺互動很甜蜜。我不確定他的感受，但我卻有臉紅心跳的感受，這是我很少在拍戲時會發生的。」

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林明禎也為泳池落水戲吃足苦頭。因為小時候曾經不小心溺水，讓她對下水有莫名的恐懼，但求好心切的她堅持不用替身，拍戲當天早上她在泳池邊來來回回踱步模擬跳水的動作不下數十次，經過一番天人交戰，花了不少時間作足心理建設後，終於跨出內心的恐懼，勇敢一躍而下，在鏡頭裡表現最佳的狀態，博得在場所有工作人員的掌聲。

林明禎也首次挑戰用腳趾頭夾零食就口的動作，她特意為此在開拍前買了好幾包零食回家練習，她笑說：「原以為用脚趾夾東西沒什麼難度，沒想到零食袋有重量，零食袋的包裝很容易滑脫，想要一次把零食夾起來，在對的角度面對鏡頭拿起來吃，竟讓我NG連連，也讓我挑戰了脚趾功。」

片中的另一大亮點，就是林明禎首次與親姊姊林詩枝在螢光幕前同台演出，姊姊在片中身穿一襲女僕裝扮現身，造型相當甜美，姊妹倆都遺傳了媽媽的優良基因，驚人的家族基因讓粉絲笑稱「根本是一組三人女團」。

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