【黃金有罪】劉芷希自爆曾被開價50萬陪過夜：乜啲錢咁容易賺

劉芷希（Kimmy）在無綫劇集《黃金有罪》中飾演舞女莉莉一角，還有性感比堅尼水着look，令人眼前一亮兼留下深刻印象。問到她的戲份出街後，是否多了很多粉絲、有沒有遭人問價，她坦言：「有呀。好感激大多數網民嘅留言都好正面，佢哋會讚我作為新人演得唔錯，又會問我個角色幾時再出場，話好掛住莉莉。問價都有嘅，但係唔多。其實我未拍呢套劇之前，都已經有人問價，喺Facebook、IG同微博都有留言問，有啲會直接問價多少錢？好多女藝人都有被人問過價。」

Kimmy坦言有被問過價陪食飯和陪過夜。（陳志嵐攝）

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Kimmy表示除了在網上被人問價，也有「朋友搭朋友」被問價，當中更有一些是主動開價。她說：「會搵我陪食餐飯，講明唔使飲酒嘅，話想多啲人去食飯，暫時開價最高係兩萬食餐飯。問我陪過夜嘅都有，最高試過俾人開價50萬一晚，而最經常開嘅價係20萬一晚，佢哋會話收唔到我個盤，唔知我收咩價。」雖然面對如此吸引的價錢，不過Kimmy也不會心動：「唔會心動，唔會有興趣去做呢啲，過唔到自己嗰關，淨係會覺得乜而家啲錢咁容易賺。」