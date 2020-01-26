【年初二】鄧佩儀巧妙應付新年親戚尷尬問題：你肯定我人工低？

農曆新年來到，相信各位讀者會到各個親戚家中拜年，總會遭遇到一些尷尬問題，譬如說，「你拍拖未呀？」、「結時結婚呀？」、「總係做緊個份工呀？」等，那作為一個藝人遇上這些問題又會怎回應呢？

《香港01》請到近年TVB上位女星鄧佩儀（Gloria）來到我們探討這個話題，當然我們準備了一個少少遊戲考驗她，就是將親戚會問的問題字條放在紅包內，Gloria抽到再看看字條寫上什麼問題遇上會怎樣應對呢？如想看Gloria怎樣回答可以點擊影片。

大家一齊同Gloria應對親戚嘅尷尬問題。（梁碧玲攝）

首先Gloria抽到的是「妳肥咗喎！」，如果這個問題是跟記者和其他人說會到底是怎樣的心情呢？記者肯定否認到底，「邊度肥，你全家肥！」講笑啫！和長輩這麼說，真的會給人罵死。回到正題，Gloria抽到這個她說真的每年也有親戚這樣和她說，「我通常會答係咩？咁肥代表新一年會更加好運，有福氣係好事，所以唔使驚肥。」

讀者覺得親戚係新年期間有咩問題會問到你覺得好尷尬？（梁碧玲攝）

做藝人收入常常不穩定，未必會人工很高，很多時候會聽到一些藝人說自己戶口連一百元也按不到出來應急，要和朋友借錢渡日。當在新年期間親戚可能衝口而出問到做了這麼多年工作為什麼人工還是這麼低？Gloria承認這個問題確實是有點尷尬，她說：「我會話你肯定我人工低？其實我人工作都唔錯。不過如果大家收到呢個問題時候，我會覺得如果做緊一份自己鍾意嘅工，咁就唔怕啦。」

Gloria透露曾有親戚問過會否離開TVB會去其他地方發展，Gloria表示不會離開TVB：「我由細到大夢想都係想喺TVB做女一，因為我係睇TVB長大。」

另外這個問題不單單是藝人本身，連記者本身的親朋戚友亦會問到，「邊個明星最好人呀？」，有時候真的很難回答，但聽聽Gloria答案？她說：「我想講合作過咁多人我特別鍾意鍾嘉欣、張繼聰、周柏豪、袁偉豪。呢啲前輩教過我好事同照顧我，所以到依家拍戲諗返起都好開心。尤其張繼聰，我諗係我演藝路上有咁大進步都係因為佢，佢真係教咗我好多，好感恩路上有咁多人幫助我。」

Gloria扮老鼠。（梁碧玲攝）

單身必答題 Gloria：呢個問題永遠都尷尬！

作為「單身狗」當然會很害怕聽到，「做乜今年又自己一個呀？拎咗好多年利是啦，幾時帶埋男／女朋友上嚟拜年呀？」。Gloria單身至今常常被問到，親戚家中也只剩下她一人單身，表兄弟姊妹不是拍拖便是結婚，所以拜年時候只有她是孤獨一人，她說：「呢個永遠都係尷尬問題，早兩日先有姨媽先問我使唔使介紹醫生朋友我識。因為我表弟係做醫生，不過我未去到一個階段相體覺得唔尷尬，如果下次我姨媽想介紹我識，記得要呃我去佢屋企食飯，但又唔好同我講有多個陌生人喺到。如果我知道有一個我唔識嘅人喺到我唔會去。」

Gloria希望將來有一天能結婚生小孩，不過首先要賺錢先，因為覺得女人要靠自己。（梁碧玲攝）

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