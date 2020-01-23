【武漢肺炎】外科口罩索價$250　陳庭欣鬧爆藥房：發肺炎財太過份

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續擴散，確診病例數目最多的武漢市更於今日（23日）宣布「封城」，官方要求市民無特殊原因不要離開武漢。「武漢肺炎」更證實是會人傳人，令大眾陷入恐慌，紛紛戴上口罩保護自己。而香港亦出現口罩搶購潮，有藥房甚至將口罩價格提高數倍。陳庭欣（Toby）路經尖沙咀某藥房時，看到一盒50個的普通外科口罩索價$250，她忍不住在IG寫道：「太過份，發『肺炎』財。」

Toby覺得藥房太過份，發「肺炎財。」（IG/ @toby_yanyan）

被問到是否到尖沙咀搶購口罩，Toby以Whatsapp回覆：「我啱啱行過尖沙咀經過藥房，有一堆口罩，我就好奇係咪搶到冇。我就行近啲睇下，$250一盒！真係太過份，唔怪得冇人買，冇人買都抵啦。出面口罩係好難買，就算我男朋友嗰間彩豐行都斷晒市，咁就接受預訂，我哋完全唔會將個價抬高，所以真係好過份。最搞笑我有好多friend喺group chat話$250算平，沙田定中環已經賣緊$380一盒。」Toby說自己家裏一直都有口罩備用：「我係用普通外科口罩。我覺得又唔使太恐慌住，都係做足個人衛生。每日個手袋都會帶支噴霧，我成日做MC，對住枝咪好緊要，我每次都會噴枝咪。」Toby這幾天未有回TVB開工，所以未知同事有否搶購口罩：「早兩個禮拜拍緊電影嘅時候，送咗殺菌消毒噴霧畀幕後同事，佢哋個個都話好好，好需要呀而家，我諗佢哋都需要。」

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