【網紅獵人】Tawnia與Jenn投資過百萬搞生意：唔鍾意活在控制底下

「你嫁個有錢佬好過啦！」這句說話對於自小家境富裕的Tawnia來講一點也不陌生，更是從小聽到大。在外人眼中，身為「富二代」的Tawnia就像溫室中的花朵，在保護下成長，但她就決定靠自己走上另一條路。一次機緣巧合認識美妝YouTuber Pumpkin Jenn後，兩人一拍即合，更合夥投資過百萬成立自家護膚品牌「WOKE UP LIKE THIS」！

Tawnia家族生意與護膚有關，家姐Christal一路以來教會她不少事情，而她在幫手打理生意的同時也學到不少知識，相信為她後來創立護膚品牌幫助很大。（劉智源攝）

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反感被勸嫁入豪門：唔鍾意活在人哋控制底下

在香港長大的Tawnia，今年只有23歲。雖然自小衣食無憂，但她在澳洲讀書期間已經做過不少實習工作，希望可以吸取更多經驗，更堅持一個理念，就是靠自己：「因為我自己細個嘅時候，成日都有啲Auntie走過嚟話『你嫁個有錢佬好過啦』，我會唔開心，我點解要咁樣，我點解唔可以自己去做一啲我自己鍾意嘅嘢，我自己畀飯我自己食，我自己想買咩都係由我決定，我唔鍾意活在人哋控制底下。所以我對呢樣嘢好反感，寧願做啲我鍾意做嘅嘢，我去努力爭取。」

現年23歲的Tawnia自小衣食無憂，身邊的親友也認為她應該嫁個有錢人，安安穩穩過日子，但她堅持要靠自己。（劉智源攝）

與Jenn一拍即合 嘆做KOL不易

就在實習期間，Tawnia在一次品牌活動上認識當時已經甚有知名度的美妝YouTuber Jenn，兩人一拍即合，更合夥投資搞生意。不過相比起在IG坐擁超過21萬粉絲的Jenn，Tawnia的IG Followers只有1萬多人：「其實我自己又未覺得自己係KOL，因為我得萬幾個Followers。可能人哋眼見KOL係一件好容易嘅事，好容易搵到快錢，但其實佢（Jenn）都為佢自己嘅工作付出咗好多時間，好多心機。有時同佢去去下旅行，佢夜晚兩點幾三點都仲剪緊片。同埋有時佢又會做下啲產品資料搜集，呢啲係觀眾睇唔到嘅嘢。我覺得需要好多時間，自律都好緊要。」

Tawnia在一次品牌活動上認識當時已經甚有知名度的美妝YouTuber Jenn，兩人一拍即合，更合夥投資過百萬搞生意。（IG@pumpkinjenn）

年紀輕輕已經有自己的品牌，好叻女！（iG@thebabygirlo）

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樂觀面對被網民鬧豬扒：我覺得好笑囉

雖然Tawnia說不當自己是KOL，但隨着她與Jenn合夥搞生意，她的曝光率也增加，不過同時也令她捲入是非當中。畢竟在一般人眼中，Tawnia不像大家所見到的KOL那樣，樣靚、身材好、打扮潮流，她亦因此頻頻被網民狙擊，惡言相向：「都會有人話我係豬扒，我覺得好笑囉。我又唔會話好唔開心，我就拍返個搞笑嘅Stories話『我係豬扒』回應返佢哋，或者叫佢哋唔好唔開心。」

隨着曝光率增加，Tawnia也頻頻被網民狙擊，更有人鬧佢係豬扒，不過佢就話得啖笑。（劉智源攝）

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感激男友支持 接受求婚踏入人生新階段

Tawnia不但要冒着生意可能隨時蝕本，還要飽受網民批評，但幸好無論是家人還是男友都非常支持她：「佢（男友）大我幾年，出咗嚟做嘢都一陣。因為佢自己都做家族生意，所以我日常遇到好多問題佢都會教我呀。譬如從EQ方面，佢都教咗我處理同啲同事嘅關係，或者譬如會計嗰啲，呢啲佢都會教我，我都好感恩有佢。」而就在去年年底，Tawnia獲男友驚喜求婚，準備踏入人生新階段！

Tawnia在去年年底獲男友驚喜求婚，恭喜恭喜！（IG@thebabygirlo）