【專訪】《造星II》三甲冇諗過入決賽　Oscar：以為第一輪被淘汰

ViuTV年度重磅選秀節目《全民造星II》從初夏至寒冬歷時大半年的競賽，終在去年12月15日落下帷幕，最後由Phoebus（吳啟洋）奪冠，而MC（張天賦）與Oscar（李祉均）則分別奪得亞軍和季軍，為節目劃下完滿句號。時隔一個月，他們再度談起在《全民造星II》經歷的種種，到底這段參賽歷程為他們帶來什麼改變？他們又是否已準備好踏入娛樂圈這個花花世界？ 撰文：葉詩 攝影：葉志明 短片：黃卓敏、陳嘉杰 剪接：黃卓敏 飾物：Smiley World

（左起）Oscar（李祉均）、Phoebus（吳啟洋）、MC（張天賦）在《全民造星II》中取得優勝，三人的色彩截然不同。

入三甲超預期 冠軍Phoebus：第二輪經已見步行步

在一眾星級評判中取得最高分的Phoebus起初自信地覺得自己一定能走到十強：「但第二輪我已經覺得見步行步吧，應該都走不了那麼遠，40或50強就會被淘汰。」連亞軍MC也說：「我曾預期自己30強就止步！」在第一輪獲得滿分5盞藍燈的Oscar原來一樣覺得危危乎：「我從99強已經覺得會被淘汰，皆因《造星》的歷史上沒有出現過這類型的表演，假設評判不喜歡，我就會被淘汰，所以那時候也只是賭一把而已。」

到後來他們均晉身十強總決賽，Oscar亦從來對比賽結果沒抱任何期望：「一直都覺得自己輸定了！然後不知不覺又過了一關；加上我有個致命傷是唱歌，而我的技藝未純熟到可以穩拿獎項，所以有現在的成績已覺幸運。」Phoebus亦說總綵排時才看到對方的表演：「我真的沒有想過奪冠，前一天總綵排發現大家的表演，跟在廠裡展示的舞台截然不同，大家都是抱着博盡的心態，我也覺得做到最好、能說服自己就可以了，最後有這個結果當然很高興。」MC也認為自己取得亞軍已經是Bonus：「老實說我當天的表現未能稱得上是最好、現場發揮也未到最佳水準、第三是我準備的項目不夠豐富，我的演出只得唱歌，也許是我獲低分的原因。我不夠全面、不夠穩定、也沒有周全準備。」

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參賽永世難忘 Oscar：喊足我呢一世人嘅次數！

參賽者們在這半年間一起經歷了太多，一同沒日沒夜地排練，互相鼓勵、互相扶持，一起笑過、也一起哭過，在比賽中收獲了粉絲的同時亦收獲了友誼，相信大家都留意到Oscar在總決賽跳《前傳》時落淚：「別人都說在離開世界前會有走馬燈閃過，其實決賽前導師們在台上說話我已經在醞釀，後面又在播一些讓人感動的影片，就覺得這七個月我們真的經歷了很多。」他又憶起比賽中的一點一滴：「大家都知道我未能帶領A3發揮到最高水平，但每次失意的時候，A組的組員見我坐在那裡，就會走過來拍拍我『沒事的，還有我們！』那時候就覺得為什麼這群人可以那麼溫暖，這些窩心的畫面是我永世難忘的！」MC也證實說：「他在後台時已經眼濕濕！」

Oscar跳《前傳》時在想：「這輩子理論上不會再與這群人、在同一個地方跳《前傳》，回憶起從99個人走到現在，到剩下10個、3個、然後1個，忽然就感嘆起人生。」但他就堅決否認自己是眼淺的人：「其實我不容易哭，在《全民造星》哭的總和多於我一生哭的次數！這麼多年來都沒有什麼令我感動，這個地方大概放了風水陣或我們被下了降頭，要不然男生們不會那麼容易哭。」

說起贏得比賽的光環，Oscar說自己還處於蜜月期：「從一個穿睡衣下樓也毫不在意的人，變成自己穿睡衣下樓會被嚇到。我還沉醉在比賽的掌聲和讚賞中，這一生人也未試過被這樣欣賞，繼續稱讚我、給我掌聲吧！」（葉志明攝）

人氣如浮雲？ Oscar：我哋只係Nobody！

記者猶記得2019年5月去做《造星II》的公開面試時，現場都是MIRROR的粉絲；9月節目開播前40強的記者會，當問到Oscar有什麼吸引粉絲的秘訣，他顯得有點失措說：「我唔識冧fans……」在節目播出後，他們漸漸展示自己獨特的魅力，漸漸擁有越來越多屬於自己的粉絲。談到是否享受人氣的增長，Phoebus說：「我未必會用享受，懷着一顆感謝的心吧，無論有沒有人認得，我都希望帶多點正能量及好的表演給大家，會很高興有粉絲到場支持，希望未來做得更好。」Oscar：「我享受漸漸有人認識，但也必須提醒自己不能為了追逐人氣而工作，反之是我們做得好才會有人欣賞，所以不可以被名氣沖昏頭腦。其實我們只是Nobody，即使現在起步了，還有很多步要走，我希望能走多遠就走多遠。」MC贊同二人的說法道：「開心是有人認同自己、知道自己的故事。」

他們漸漸擁有越來越多屬於自己的粉絲，亦體會到人氣這回事。（葉志明攝）

《造星》舞台的遺憾

《全民造星II》從面試到總決賽為期大半年，除了不斷練習為求展示帥氣的舞台，原來他們亦在這段期間各自留下了一些遺憾，Oscar說：「我的遺憾是沒有參與《Real Talk》，當初跟這首歌是有過擦身之緣的，最後因為種種原因沒有參與到這個項目，我覺得這是個很好的機會將自己心底的說話說出來，我在旁見證他們創作、拼湊的過程也是很感動，所以我現在後悔了。」Phoebus的遺憾同樣與《Real Talk》有關：「第一個是我沒有展示Rap的一面，我自己是很喜歡Rap的，憤怒的那種，有點像《Real Talk》；第二個遺憾是決賽時我寫了段英文Rap，但當正式演出時Mic沒有聲音，是不是天不讓我Rap？」

MC提到對自己影響很大的歌曲是Bruno Mars的《Talking to the Moon》：「我未開始接觸這些高難度的英文歌時，我都是唱些很Pop、簡單的歌；後來聽到後就想鑽研一下，這首歌也算是留下了一些印記，因為當時我要降四、五個Key，現在練習到可以唱原調，見證了自己的進步。」（葉志明攝）

MC一早為亡父預留座位 遺憾不能唱Bruno Mars歌曲

MC在這段期間的經歷讓不少粉絲心疼，準備總決賽期間父親離世，決賽前夕他接受訪問坦承自己經歷了人生中最大打擊、最複雜的一個月，MC說到第一個遺憾是未能在決賽唱Bruno Mars的《Talking to the Moon》，這首對他而言很重要的歌：「進入十強時這首歌已經在我的歌單上，皆因這首歌對我意義重大；後來因為種種因素而沒有選擇到，直到比賽前一天我才追問可否轉歌，可惜不行。」MC談到這首歌是送給已經不能再親身接觸的人，唯有靠着與月亮聊天來維持聯繫：「那時候爸爸剛去世不久，我想藉着這首歌帶一些訊息給他，我睡前都會看一看月亮，跟爸爸說今天做了什麼，亞軍獎盃也有給他看。」

MC第二個很大的遺憾是爸爸不能在決賽現場看到自己演出：「我答應過請他來看，並讓他預先選擇座位。」原來MC從沒想過爸爸生病的事會那麼早在節目曝光：「因為我不想以爸爸有病的身份來參賽，這只是我背後的一個小故事，一直都不說是覺得沒有說出來的必要。」有工作人員跟他說過有什麼說話就盡快說，不然可能就被淘汰了：「如果自己連好一點的名次也得不到，憑什麼在電視上跟爸爸說一番說話？我很想在電視機前跟爸爸說一句我成功了，你支持我是沒有錯的，奈何他已經不在了，他在現場的話一定會很高興，但我相信他是知道的。」

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在《全民造星II》的得着

作為冠軍的Phoebus在這段期間被指控得最多的大概是說他隱形，他也曾因為在節目中不被看見而失落，亦有過一段迷失的時間：「在這裡經歷被無視、被懷疑、對自己的不信任，然後跌進坑洞裡，但我想這個比賽是支強心針，慶幸的是我在這裡跌倒、亦在這裡站起來，很開心在這裡已經經歷跟自己溝通的過程 ，而不是經歷完大跌就永不翻身。」對他而言，在《全民造星》最大得着大概是那個將自己從坑洞抽離的過程：「在未來即使遇上困難也會有方法去面對自己，希望在未來的日子能找到自己的角色吧。其實我是很Kai的，也想帶多些歡樂予觀眾，看看是否能透過自己的性格和作品，將訊息帶給大眾。」

Phoebus希望未來能展現更多面貌：「觀眾可能在節目中對我的認識不夠深，希望接下來在不同平台能展現更多，尤其是性格方面。我其實不是一個很悶的人，我也超級貪玩、超級曳，只是每次在鏡頭前就會變得僵直和正經，當然唱跳都會有進步空間，畢竟自己都想朝着唱跳歌手的方向發展，也希望達到另一個層次。」（葉志明攝）

為支持者改變陋習 MC：成為一顆星就有好多人模仿

至於在節目初期一直因為頻頻遲到、態度囂張而被詬病的MC在待人接物上改變了不少：「我處理很多情況都變得更認真。」在全民投票獲得28.7%投票率，成為人氣王的MC亦開始體會到作為偶像肩上背負着的責任：「當你成為一顆星就會變成很多人的模仿對象，所以我很不想這種態度成為他們模仿的事物之一，這是我接下來最需要認真考慮兼改進的壞習慣。」

Oscar的現代舞演出於99強階段已在觀眾心中留下深刻印象，加上每一次的演出均會帶來驚喜：「我也很期待自己接下來會做什麼，我覺得作為演藝人員好玩的地方就在於每天都在接觸新事物，而我亦很肯定留在自己的Comfort Zone，總是做重複的事很快就會被淘汰，而我在這一秒還未想被淘汰，所以會不斷作新嘗試；下一步是什麼我也還未知道，同時也因為是未知，所以亦可以是大家意想不到的。」

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針冇兩頭利 揀入男團定單飛？

在MIRROR重投第二季的比賽起就一直有一個懸念，就是到底第二季的參賽者會否加入MIRROR成為當中的一員，問到他們的想法，Phoebus說：「我喜歡很多韓團，所以本身對男團的認識頗深，但當這件事真的發生在自己身上會是好事嗎？如果大家的目標一致，我覺得男團可以走得很遠。歸根究底我自己也是喜歡唱歌跳舞，還是觀望之後的安排吧。」Oscar說：「我覺得各有好處，男團就是整群人一起奮鬥，很開心的感覺，相反男團亦比較容易有爭執；單飛就很自由，自己想做什麼就做什麼，相對顧慮較少，相反就會很孤單，病倒了也要自己一個人撐着，所以最好就一次過滿足兩個願望。」

MC聽到是唱跳男團就選擇單飛：「跟我想做的事有點偏差，他們走的是帥氣、有型路線，而我自己比較希望做另類一點的作品；單飛也比較自由，自己想做什麼就做什麼，我太多天馬行空的想法了，不想因此而要其他人遷就。」節目中B4這個音樂才子們的組合深得觀眾喜愛，至於和B4組團，MC則比較受落：「如果是B4跟單飛我兩項都想，因為B4是一直以來奮鬥的同伴，我們再合作也會比較容易。」

在《全民造星II》中取得優勝，監製花姐（黃慧君）早前在接受訪問時談到正與他們接洽合約的問題，他們距離出道只有一步之遙。（葉志明攝）

我們與出道的距離 有多遠？

在《全民造星II》中勝出，監製花姐（黃慧君）早前在接受訪問時談到正與他們接洽合約的問題；距離出道只有一步之遙，他們都說任何時候都要做好準備：「我覺得永遠都要Ready，無論機會什麼時候來都要隨時準備好；假設一生人只有一次機會，那一次準備得不好就沒有了？」Phoebus認同：「永遠都要處於準備中的狀態，邊學邊做，很多事想做到最好才展示出來很難，循序漸進吧！」MC說：「目前的狀態我都是準備中，也希望自己能一直維持比賽中的緊張感，有這種壓力才能繼續推動自己達到另一個高峰。」