【新年專題】姚子羚慨嘆農曆期間會懷念小時候：未必可以享受氣氛

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姚子羚（Elaine）屬於TVB一線花旦，每年重大節日也會很多客戶找她做一些登台表演或者商場商演。Elaine常常在這些節日中賺一些外快，令到她在過年期間也相當忙碌，未能好好休息。而今年她終於峐有一個新年假期可以讓自己休息。

Elaine透露家族不是很守舊的人，所以在新年期間不會說有很多事情要跟新年傳統不能做。（陳志嵐攝）

Elaine分享其實人長大了，會相當懷念小時候過年的日子，尤於Elaine媽媽是台灣人，所以很多時候會和媽媽回台灣過新年。她說：「大個節日對自己意義性唔同咗。大個咗新年對我哋嚟講係放下假，旅行下或同屋企人食飯。但以前小朋友時候基本上每年新年我都會返台灣，咁會好期待，同埋當細個返台灣過年氣氛會好開心。有利是收，又好多食物，我哋係食足幾日。好記得細個走去天台玩鞭炮，跟著會買仙女棒，會好開心小朋友時候一齊玩。氣氛都濃厚啲，咁人大咗尤其我哋你未必可以真真正正去Enjoy個氣氛。」

Elaine表示在新年期間有一件事情會比較忙碌，就是要照顧家中狗狗。（陳志嵐攝）

至於新一年其實子羚坦言希望能休息多一點，她說：「我想休息，休息係過去一年好似我都幾忙碌，我好似冇一個真真正正嘅休息。無論係睡眠定心靈，因為有時不斷工作都要畀自己有一個沉澱，咁要放鬆下。唔係會變到好多時候工作都會處於一個崩緊狀態，希望趁呢個新年好好休息。同埋多咗一個目標要增肥成功，因為太多人話我瘦咗好多，我都唔知點解，希望肥返少少啦。」

Elaine認為每年和家人吃團年飯是很重要，因為長大了會覺得其實能集齊家人一起吃飯其實不是一件容易的事情。

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