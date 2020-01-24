【黃金有罪．劇透】黃智賢掌管大權　姚子羚張兆輝被吳岱融追殺

TVB劇集《黃金有罪》上回講到婷婷（陳瀅飾）經常夜歸，晶晶（姚子羚飾）與錢進（蕭正楠飾）暗中跟蹤，竟然發現婷婷與Hugo（洪永城飾）出入時鐘酒店！杰仔（何廣沛飾）質問Hugo，見他對婷婷付出真心，無奈退出三角關係。另一邊廂，昊峰（黃智賢飾）利用Mona（陳自瑤飾）與安叔（莫偉文飾）的關係，假意關心昊山（曾航生飾），終得悉鹹水樓背後的真相。之後昊山被廉署拘捕，唐老太（梁舜燕飾）激動中風暈倒。

晶晶（姚子羚飾）與錢進（蕭正楠飾）暗中跟蹤，竟然發現婷婷（陳瀅飾）與Hugo（洪永城飾）秘密Kiss！（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集將會講到唐老太經搶救後度過危險期，昊山太太溫麗萍（樊奕敏飾）到病房哭訴，Mona內心有愧，反被昊峰警告切勿心軟。昊峰趁唐老太病重，趁機自薦出任主席，終掌管唐發大權，更無情地將唐老太及麗萍趕出唐家大宅。

昊峰（黃智賢飾）趁唐老太（梁舜燕飾）病重，趁機自薦出任主席，終掌管唐發大權，更無情地將唐老太及麗萍（樊奕敏飾）趕出唐家大宅。（劇照）

另一邊廂，濚木業務蒸蒸日上，Gordon（張兆輝飾）決定向泰益財務借貸，並要帶錢進、晶晶到泰國會見泰益高層。點知錢進的父親突然跌傷，Gordon只好單獨與晶晶出發。晶晶首次出國，對泰國一切都大感好奇。Gordon同晶晶公幹完畢，突遭龍坤（吳岱融飾）聯同手下尋仇，二人性命危在旦夕！

Gordon（張兆輝飾）同晶晶去泰國公幹。（劇照）