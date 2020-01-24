郭羡妮唐裝短裙騷長腿現身　孖顏子菲梁嘉琪陳倩揚提早團拜

郭羡妮（Sonija）、陳倩揚（Skye）、梁嘉琪及顏子菲（Belinda）四位同公司女藝人感情要好。

郭羡妮（Sonija）、陳倩揚（Skye）、梁嘉琪及顏子菲（Belinda）四位同公司女藝人，率先著上一身賀年服裝造型團拜，特別係Sonija短裙上陣非常搶鏡。Sonija笑言好耐無著短裙曬腿，令其他三位自愧不如。

郭羡妮久違了以短裙上陣騷美腿。

過去一年四位美女對工作尚算滿意，Sonija付出不少精力拍攝電影《尋秦記》，佢話新一年真係要休息一段時間先可以回復精神體力，但呢次可以同一班老朋友一齊拍電影，係一件好開心嘅事。Sonija希望嚟緊可以嘗試做更多不同類型角色，甚至主持電視旅遊節目擴闊眼界。嘉琪舉手贊成，更建議同Sonija組成｢郭嘉旅行社｣，去發掘更多旅遊新景點俾香港觀眾。

梁嘉琪建議同Sonija組成｢郭嘉旅行社｣，去發掘更多旅遊新景點俾香港觀眾。

顏子菲自己有份參演的ViuTV劇集《詭探前傳》和TVB劇集《多功能老婆》先後喺2019年推出, 特別感恩可以和秋官鄭少秋以及楊千嬅等好戲之人做對手戲絕對是獲益良多。梁嘉琪過去一年驛馬星動，去咗泰國同日本拍攝節目及廣告宣傳片, 非常開心。更創立個人時裝品牌得到唔少好評希望2020於時裝界創一新天新地。

顏子菲之前拍嘅多套作品有望於2020年同時推出，包括電影《風再起時》、《鬼地方》、《殺出個黃昏》和港台電視劇《溫小燕》。

至於靚媽陳倩揚去年年尾為ViuTV《豆釘去旅行2》到印尼拍攝，今年4月又會同黃淑儀GiGi姐去日本，拍攝開電視全新節目《揚GI甘露》。倩揚雖然有豐富主持經驗，但對住GiGi姐，自言一定要做足準備, 希望觀眾和GiGi姐都滿意。