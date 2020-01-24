林泳淘離巢TVB即轉做KOL　上開電視受訪仲要幫男主持揀紅底褲？

傳統上農曆新年要著新衫褲鞋襪，連內衣都唔例外，寓意新一年新開始﹗林泳淘（Wingto）去年事業上經歷改變，慘食「無情雞」。不過佢隨即轉變工作軌道，向KOL發展，工作機會不斷，呢日拍攝香港開電視賀年特輯時，更為男主持揀選紅色內褲，希望大家鼠年行大運﹗

Wingto接受香港開電視《娛樂頭條E-news headline》邀請拍攝賀年特輯，用100元為主播馬梓軒（William）購買應節新衣。兩人走在女人街悉心挑選，鬼馬的Wingto笑言為了William「下半身」幸福，決定送他一條印有貓貓圖案的紅底，寓意鴻運當頭，又希望他在鼠年憑此貓無往而不利。William對於Wingto誠意滿滿的祝福，即時滿臉通紅。

Wingto用100元為主播馬梓軒（William）購買一條印有貓貓圖案的紅底，寓意鴻運當頭。

被問到新年會否穿紅色內衣褲時，Wingto笑道：「我曾經有一年買過紅色，但發覺紅色其實都幾難襯，所以之後就決定買唔同顏色！因為紅色自己少著，又怕浪費！」

Wingto話自己試過新年買紅色內衣褲，不過因為太難襯所以往後都係買其他顏色。

去年Wingto在事業上經歷改變，被慘食「無情雞」，她慶幸及時得到歐錦棠扶持：「當日一收到電話我就打俾棠哥，棠哥好快就介紹咗一啲演出工作俾我！加上嗰段時間屋企人冇俾好多壓力我，好多謝佢哋！」

踏入新一年，Wingto坦言希望在事業上多作新嘗試：「我係一個好鍾意向外走，嘗試唔同嘢嘅人！嚟緊都會為香港開電視，去台灣拍攝一個介紹素食嘅節目！我自己都有幾間心水嘅素食店，希望可以拍到！」