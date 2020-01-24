【武漢肺炎】《嚦咕嚦咕》頂替花車巡遊　重溫20大打麻雀必講金句

每年的農曆新年都是中國、香港人普天同慶的大日子，香港亦會舉辦年初一的新春花車巡遊、年初二煙花匯演以及賀歲盃等節目，而這些節目一直以來都由TVB負責直播。不過由於持續出現的「反修例運動」，加上武漢肺炎近日肆虐，基於時局及安全等問題，日前香港政府宣布以上三項活動全部取消，而TVB的電視節目亦即時大執位，大年初一當晚（25/1），原本安排於《花車巡遊》直播後播放的慈善節目《保良愛心慶新春》將會提前在晚上8時播放，而緊接的是幾乎每年都必定會在新年期間必見的電影《嚦咕嚦咕新年財》，於年初一晚9時15分播出。

《保良愛心慶新春》有阿姐坐鎮！（資料圖片）

《嚦咕嚦咕新年財》無限復活

由劉德華、古天樂、劉青雲、梁詠琪、應采兒等主演的《嚦咕嚦咕新年財》被香港人喻為新年必睇的電影，無論睇足幾多年，依然可以令觀眾由頭笑到尾，當中的金句更是不斷重覆又重覆地在打麻雀時就會有朋友講起，例如「人品好，牌品自然好」、「麻雀回來必有因」、「好牌有好牌嘅打法，爛牌有爛牌嘅打法，愈爛嘅牌愈要畀心機打」等等。而這部電影亦曾被無綫重播了無數次，感覺上是幾乎每年都會在不同時段播放一次，不過重點是，百看不厭！

重溫30大打麻雀必講金句：

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年初二有阿倫阿B獻唱金曲

而年初二晚，原本煙花匯演的直播時段將會繼續播放處境喜劇《愛．回家之開心速遞》，至8時半就會播放無綫的新春節目《金鼠迎春接萬福》，當晚會有譚詠麟、鍾鎮濤各自帶來《理想與和平》、《讓一切隨風》等好歌；草蜢以勁歌熱舞炒熱現場氣氛！梁漢文、張韶涵、周柏豪、莫華倫、陳倩倩、王冰冰、廖昌永、喻越越亦會逐一亮相，送上首本名曲。胡楓除了與安德尊化身財神大派利是之外，還夥拍陳敏之高唱賀年歌。陳豪、唐詩詠聯同魔術師，呈獻精彩魔幻表演；王浩信、楊明則以歌聲賀歲。藝人們並參與「拼揮春」、「幸運星」遊戲，發放新春歡樂。