《大時代》報紙檔老闆麥皓為移民新加坡　當年入行原因極感人　

現年74歲的麥皓為是TVB電視劇的經典綠葉演員，雖然他已移民新加坡，但近來TVB流失不少甘草綠葉演員，他也再成為網民的熱話。

近照所見，麥皓為精神飽滿，看來過得不錯！（微博圖片@米雪LV）

麥皓為在無綫拍的最後一部電視劇已是1994年的《新重案傳真》，年輕一代對他未必熟悉，不過一定記得他曾在經典劇集《大時代》演劉松仁打工的報紙檔老闆。麥皓為本來是高材生，在台灣讀電子工程系學士畢業，並擁有工程師資格。不過，麥皓為的三弟麥大成是熱愛表演的演員，1982年在跟家人去旅行時，不幸地因空難意外離世，麥皓為希望完成亡弟的遺志，就加入第十二期無綫電視藝員訓練班，隨後晉身電視圈，原因相當感人。

在1992年的神劇《大時代》裏飾演劉松仁打工的報紙檔的老闆令麥皓為得到更多人認識。（網上圖片）

麥皓為同期的第十二期訓練班同學有劉青雲、吳啟華、陶大宇、吳君如、劉嘉玲、商天娥、曾華倩、藍潔瑛等，星光熠熠。麥皓為畢業後，大多演一些小角色，不過他依然用心演出，最終在《大時代》的演出成為觀眾的集體回憶一部份。另外，他在《他來自江湖》和《我本善良》的演出也頗為亮眼。

在《我本善良》跟曾江「鬥戲」！（電視畫面）

1994年，麥皓為轉向在新加坡電視圈發展，更移民當地，在新加坡拍出無數電視劇，但2005年後也鮮有演出，他現職新加坡國家博物館華文義工導覽講解員。原來藝人米雪跟他依然有聯絡，年前飛到新加坡旅遊時，更有為舊朋友慶祝生日，見他笑容滿面，相信見返舊朋友大家都好開心。