【高比拜仁墮機亡】高比twitter最後發文 鼓勵占士繼續破紀錄

高比拜仁(Kobe Bryant)與勒邦占士(Lebron James)二人惺惺相惜。(IG:Kobe Bryant)

高比拜仁(Kobe Bryant)因為直升機意外身亡，終年41歲，消息震撼全球，雖然他已退役，但依然留意球場上的一舉一動，特別他的母會Lakers，自他退役後靭邦占士(LeBron James)堅負重任，誓要建立Lakers皇朝，而早前占士先破了NBA的得分紀錄，職業生涯拿下33008，成為NBA史上第四高得分，第三位高比拜仁(Kobe Bryant)有33648分，占士得分要超越高比拜仁(Kobe Bryant)只是時間問題。





占士早前已拿下33008分，要超越高比拜仁(Kobe Bryant)紀錄相信好快就可以。(IG:kingjames)

網民在高比拜仁(Kobe Bryant)離逝後發現，Kobe在Twitter最後發文就是鼓勵占士，他寫上:「Continuing to move the game forward @KingJames.Much respect my brother #33644」Kobe對於自己的得分紀錄將被超越，沒有一點不快，反而繼續鼓勵占士向前，將自己的紀錄不斷創新高，不少網友都非常敬重高比拜仁(Kobe Bryant)這份識英雄重英雄的氣慨!

kobe bryant最後發文都是鼓勵占士繼續破得分紀錄，令粉絲更加敬重這位一代籃球猛將。(twitter:Kobe bryant)