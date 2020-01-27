【高比拜仁墮機亡】方力申憶曾與Kobe同場打波：你走得太早了…

方力申發文悼念。（IG：@alexfongliksun ）

美國NBA籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant），同13歲囡囡Gianna周日於加州洛杉磯市郊遇到墜機事故身亡，終年41歲。曾有緣同Kobe相處一整日嘅方力申，凌晨時份連發三篇帖文悼念：「Kobe，你走得太早了，你有更多偉大的事業尚未讓我們看到的呀......」

方力申曾與Kobe同場打波。（IG：@alexfongliksun）

小方十九年前首次遇到Kobe：「我與Kobe Bryant 接觸過兩次，第一次在2011年上海的藝人籃球賽，當晚Kobe 更在最後階段，即興的落場玩了一會兒，我有幸和他同場打波。身高6呎6的 Kobe，在場上竟然靈活得像個5呎6的運動員，實在太厲害了。」

6年後再遇，方力申同KOBE促狹長談非常難忘。（IG：@alexfongliksun）

相隔6年後，二人再次見面更相處整整一日：「第二次，亦是最後一次，是在他退休後的一年，2017年，在海南島海口觀瀾湖一起推廣籃球活動，我與Kobe相處了一整天，在晚餐後，我大膽地找他聊天，我跟他說我曾經也是運動員，退役後我經常做夢夢見自己還在游泳池訓練或者在參加比賽，我問他有沒有這些問題，他竟然回答沒有，他說自從他退役之後，他就再也不想念籃球，因為他有更多他想做的事情，有更多夢想去奮鬥。真的，翌年，他憑 “Dear Basketball” 奪得奧斯卡最佳短片。近年，他更為了女兒對籃球的熱愛，陪她們訓練和比賽，他更重返NBA球場，陪伴家人們一起欣賞比賽。一位好父親，好丈夫，和偉大的運動員，Kobe，你走得太早了，你有更多偉大的事業尚未讓我們看到的呀......」