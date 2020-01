【高比拜仁逝世】Kobe原來語言天才　竟然靠睇電視自學西班牙文？

退役NBA傳奇球星星高比拜仁(Kobe Bryant)今晨與13歲次女Gianna乘私人直升機,前往籃球比賽時,因遇上濃霧導致直升機墜毀身亡。對於高比跟女兒突然離世,全球哀悼,所有球迷都表示到現在都不敢相信。 而NBA今日的數場賽事中,所有球員在開波後24秒不進攻來向永遠的24號「黑曼巴」致敬。現在就讓我們一起了解關於這為巨星的10件大家可能不知道的小事!

綽號Black Mamba 教會球迷「曼巴精神」

相信看過NBA的球迷都致到高比的綽號是「黑曼巴(Black Mamba)」,黑曼巴是非洲毒性最強的毒蛇,高比本人取這個綽號的最初是期望自己在球場上能跟黑曼巴般快速攻擊兼每招致命。發展到成為傳奇球星,高比亦本着「曼巴精神」(The Mamba Mentality)來為自己打拼,當中永不放棄、忍辱負重,就是高比給予「曼巴精神」的定義。

其實什麼是曼巴精神,每個球員或粉絲都有自己的答案,而高比的解讀就是Fearless(無懼)、Passion(熱情)、Relentless(堅韌)、Obsessive(執著)和Resilient(強勁適應力)。高比對於籃球的熱情幾乎無人能及,他對於自我的要求和執著都很強烈,為了成為最Top,他的適應力和紀律都比平常人嚴謹,更認為個人最大的恐懼必定是源於自我,所以只要超越自己就能進步。

每次披上美國隊戰衣 從未輸過一場比賽

高比在2007年首次代表美國出戰,更與LeBron James、Dwyane Wade等人組成超強Dream Team陣容,披上10號球衣在國際賽事大放異彩,從美洲盃打到2008年北京奧運,最終成功帶領球隊取得金牌。另外,在高比的職業生涯共打了37場國家隊賽事,當中更從未輸過一場波,直至目前為止是美國隊歷史上第一人。

高比率領湖人奪下多個獎項。(Getty Images)

洛杉磯湖人隊史上唯一奪得NBA入樽大賽冠軍球員

高比於1996年開始效力洛杉磯湖人,在翌年參加NBA入樽大賽(Slam Dunk Contest)。同場有Chris Carr、Michael FinleyRay Allen等勁敵,不過高比就是經典的胯下入樽,成功撼贏所有人,捧走入樽賽王座,並成為NBA史上最年輕的紀錄,同時成為湖人唯一奪得該獎項的球員。

高比成為洛杉磯湖人隊史上唯一奪得NBA入樽大賽冠軍的球員。(Getty Images)

效力湖人20載 曾奪15次「助攻王」

要成為一位出色的球員,絕對不能獨食,雖然高比曾被批評唔肯傳波,但實際上他效力湖人期間,共奪得15次助攻王的封號。在2016年的最後一場比賽,他也是以助攻為球員生涯劃上圓滿句號。

高比都試過擺烏龍,搶籃板真係好易出事。(Getty Images)

球王都會擺烏龍 搶籃板最易出事

曾保持多個威水紀錄的高比原來都會有唔小心嘅時候。在高比職業生涯初期的某場比賽中,他在搶籃板時竟然順手將球拍入了自己隊的籃框。第二次就是在2009年跟丹佛金塊對決時,在跟Dahntay Jones搶籃板時又再擺烏龍,及後有球迷為嘲笑高比而在他的職業生涯總得分加4分變成33643!

原來高比精通多國語言!(Getty Images)

睇電視自學西班牙文 高比精通N國語言

由於父親Joe Bryant曾為職業籃球員,故高比自兩歲開始便開始打籃球,6歲就隨父親轉戰意大利聯賽移居意大利,因而說得一口流利的意大利文。其實高比的語言天份很高,除了意大利文,他更懂得說西班牙文、葡文等語言,據知高比是靠睇電視自學西班牙文。另外,亦因為懂得多種語言而在球場上用比賽當地的語言來用罵球員。

曾經發表過個人的饒舌專輯

不少NBA球員都很擅長饒舌,連高比也不例外。其實高比在2000年曾經發行過饒舌單曲《K.O.B.E》,更邀得超模Tyra Banks合唱,不過因為成績不好而選擇放棄踏進樂壇。不過當時高比就在錄音室認識到太太Vanessa,兩人更一見鍾情拍拖不足半年就訂婚。

原來Kobe係哈利波特粉絲!(IG圖片/@kobebryant)

自認哈利波特粉絲 望加入史萊哲林學院做巫師

在球場上的高比好勇鬥狠,私底下卻是個大細路,更是哈利波特的超級粉絲。原來高比自學生時期已經非常喜歡《哈利波特》系列,更幻想自己來自史萊哲林學院(Slytherin),亦曾在訪問中表示最強的巫師都是來自史萊哲林,而且史萊哲林的代表動物就是蛇,這跟「黑曼巴」很適合。加上在書中形容所有來自史萊哲林的巫師性格都很好勝、擁有強大野心,跟自己的球員身分都很相似。另外,高比更將寵物狗狗名為Crucio,靈感來自書中所提及的酷刑咒Cruciatus Curse。

Kobe曾在自傳中表示,自小已是李小龍粉絲,更將武術概念​融入籃球。(Getty Images)

自小已是李小龍粉絲 將武術概念​融入籃球

「功夫迷」高比自細已經是李小龍的粉絲,他曾在自傳中透露認為研究武術對於打籃球有很大幫助,武術的訓練方法及結構能夠提高自己對細節的專注度,同時亦能在對戰時控制情緒。而高比就將截拳道的四大原則,講求實戰,靈活、速度和效率加入籃球訓練,配合李小龍所提倡的武術概念「無招勝有招」提及「Be Water」絕對成為高比在球場上深不可測的基礎。

高比曾在美國處境喜劇《Moesha》中客串。(Twitter圖片)

曾奪奧斯卡殊榮 參演美劇《HTGAWT》

高比於2017年推出自傳動畫電影《Dear Basketball》,更奪得第90屆奧斯卡金像獎「最佳動畫短片」。其實高比在年輕時曾客串過幾不電視劇,包括1996年首播的美國處境喜劇《Moesha》、《Daddy’s Home》、《Modern Family》等,更在2018年確認會在《How To Get Away With Murder》新一季中亮相。