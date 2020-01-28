【武漢肺炎】彩豐行留口罩俾KOL團購　網友：天寒地凍等一個都無

陳庭欣與彩豐行老闆男友Benny感情要好。（IG：@toby_yanyan）

陳庭欣新年期間不停UPDATE彩豐行備貨情況。（IG：@toby_yanyan）

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陳庭欣（Toby）彩豐行老闆男友Benny，新春時大肆宣揚各分店有口罩賣，初三一大清早引來大批市民排隊，但貨量極少惹來網友力數三宗罪，令Toby當晚喺《東張西望》致歉。但有網友揭發原來Benny私下留大量貨俾KOL朋友，再次被圍插。

KAMMY喺IG曬出彩豐行留俾佢嘅三大箱口罩。（IG：@kammmmmm）

有個叫Kammy嘅KOL上載一張相到IG STORY，相中有3大箱口罩，寫住「Benny彩豐行留俾我嘅口罩」，背景亦同陳庭欣share過嘅分店背景一致。相片一出引來網友炮轟。指責彩豐行「你地天寒地凍由8點等到開門一個都無，好慘呀？你係 ocean three老闆娘咪唔洗排囉？彩豐行又收你貴一倍，佢D FRIEND又有得威，WIN WIN雙嬴。」

網友於連登出post鬧彩豐行。（連登討論區）

Babykingdom都有人開帖怒轟。（babykingdom截圖）

但亦有網友表示：「其實有貨唔賣賣比自己人唔係問題，但公開宣傳完又後門曬啲貨有乜為？」事件於網上公開後，Kammy於IG澄清自己係幫八十幾位媽媽朋友購買。有網友透露呢位Kammy其實係連鎖食材店老闆娘，自己開媽媽group經常搞團購賣各類產品，呢次其實係要先買一set防菌噴霧先可以加購口罩，有綑綁式銷售之嫌。

Kammy喺媽媽group幫彩豐行做團購。（讀者圖片提供）

Kammy喺IG回應事件。（IG：@kammmmmm）