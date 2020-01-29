溫碧霞獲第八屆絲綢之路國際電影節最佳女主角：多謝老公

由溫碧霞（Irene）主演的電影《墮落花》屢獲佳績，除了早前獲得越南「The Best Movie Icon」獎、又入圍今屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」環節及澳洲「第十屆金拉考國際華語電影節」，好消息陸續有來，剛於「第八屆絲綢之路國際電影節」中，Irene獲得最佳女主角。

溫碧霞（Irene）主演嘅電影《墮落花》屢獲佳績。

對於今次獲得「最佳女主角」，Irene興奮表示：「我依家喺峇里島聽到呢個消息超開心！不過有啲可惜，因為咁啱我約咗屋企人渡假，所以冇去到呢個影展、冇親手攞個獎，但係聽到呢個消息真係好開心！好多謝楊生俾呢個機會我去拍呢部戲。」她指自從加入英皇後，覺得很warm，整個英皇團隊都好錫她，除咗公司老闆及團隊，Irene表示有一個人一定要多謝：「就係我丈夫，因為一直以嚟佢真係好支持我、 支持我嘅演藝事業，係佢話俾我聽『你得㗎！』所以我先至咁堅持去做我自己，我一定要多謝佢！，佢一路喺我身邊support我好多。」

溫碧霞喺戲中飾演亞洲毒王「教授」嘅長女。（《墮落花》劇照）

另外，問到角逐今年香港電影金像獎最佳女主角一獎嘅信心時，Irene透露就話一切隨緣：「而家攞咗呢個『絲綢之路國際電影節最佳女主角』，對我嚟講已經係一個好大好大嘅支持同鼓勵。金像獎方面，而家嘅心情都係隨緣，所有嘢交俾上天，好多嘢上天會有安排，唔需要太介意得獎與否，咁樣先至會更加開心，用一種好隨緣嘅心態去睇獎項，當你攞到嘅時候就會雙倍嘅開心。」

Irene正同家人喺峇里過新年。（IG：@irenewan730）