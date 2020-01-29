【武漢肺炎】林志玲素顏為武漢加油打氣　超尖下巴胸骨現形超嚇人

內地武漢肺炎持續擴散中，至今導致內地許多省份城市以及其他國家地區確診人數不斷上升，更出現多宗因感染而死亡的個案，病情令人甚感擔憂。而兩岸三地亦有不少藝人朋友相當關心此疫情，透過不同方式為武漢加油打氣，而剛升為人妻的台灣第一名模林志玲亦拍短片為武漢送上溫暖，但就被細心網友發現她的下巴超尖以及整個人削瘦不少，令大家非常吃驚。

林志玲剛新婚不久。（林志玲微博圖片）

林志玲近日透過內地電影頻道發起的一個「萬眾一心打贏防控阻擊戰」的活動，拍攝短片為武漢人民送上溫暖。身穿白衣素顏上陣的她就率先向前綫醫護人員致敬：「首先向第一綫的醫務工作人員致敬，你們是真正的英雄，感謝你們的無私的奉獻，希望你們都能夠平安歸來，也希望在這段期間大家一定要做好防疫的工作。」還提醒大家要做好自身衛生工作：「請記得勤洗手﹑不聚會﹑少出門﹑多通風，出門一定要記得戴上口罩。讓我們萬眾一心戰勝一切，武漢加油，中國加油。」相當有心呀！

林志玲為武漢人民加油。（影片截圖）

網友話林志玲下巴非常尖。（影片截圖）

不過廣大的網友似乎錯看重點，因為有細心的網友就發現素顏的林志玲下巴非常尖，而且胸骨現形非常明顯整個人看起來好瘦，令網友們質疑她到底怎麼了？大家紛紛在微博留言：「變形了」﹑「怎麼瘦成這樣」﹑「下巴感覺好尖」等，不說還不知道是林志玲添。