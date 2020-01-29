【多圖】緊身樽領衫再成網上熱話　李旻芳：觀眾咩角度睇都會專重

《東張西望》的節目播出多年，3到80歲也會有人追看。除了可以接收節目中的資訊，另一焦點就是外出採訪的主持。「東張女神」特別多，有已離開的林泳淘，李旻芳、阮嘉敏、利穎怡等。網民非常留意這些「東張女神」的外出採訪集數，只要看見她們出現便會截圖放在討論區與眾網民一起討論她們。

眾多「東張女神」，你又鍾意邊個？

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最近武漢肺炎令社會各界關注，全港市民搶購口罩，不少市民在網上討苦水買不到口罩。《東張西望》近貼時事，派了李旻芳外出採訪關於眾市民買不到口罩的事情。不知道是否巧合，東張女主持穿著的衣服往往是成為大家的焦點，這次也不例外，旻芳當天穿了樽領緊身衣服，令她身材相當突出，然後網民又再一次錯重點了，紛紛表示旻芳身材真的很好，做她老公真的太幸福了。不過記者提提網民，武漢肺炎很嚴重，請記得注意健康。對於網民錯重點，《香港01》找了她回應，她說：「其實大家有自由思想同言論自由。觀眾用咩角度睇我都會專重佢哋。」

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雖然網民曾重點關注她身材，但又有一部份網民覺得她當天其實是在Cosplay「任何人」，她本人得知後也覺得相當好笑，覺得網民發現這個有趣點，是挺可愛的。她說：「香港咁嘅時勢同環境，網民可以講下笑，調劑一下都好。不過都希望大家睇完得啖笑後，都留意返香港嘅情況同環境。大家都要自救多福。好好保重！希望大家都平平安安！身體健康！」

其實似唔似呢？

剛剛也提及過其實《東張西望》中的女主持穿著的衣服常常會被覺得是「用心」打扮過，但原來她們穿著的衣服其實是公司有指引的，旻芳說：「東張本身都有designer幫我哋襯好晒，出鏡前去試，試岩著嘅話就ok。如果唔岩著先再換，不過如果當日係做一啲唔開心嘅item，公司都會準備定比較沉色同素色嘅衫standby 定。」