陳奐仁分享新加坡特色新年習俗　笑言要準備一大籮橙

陳奐仁（Hanjin）去年成功由肥仔，地獄式減肥下變型仔，日前應香港開電視《娛樂頭條 E-News Headline》主持植詠珊（Cathy）邀請，示範簡單居家keep fit動作以讓在新年期間吃得飽飽的大家，有樣學樣勤做運動修身，仲分享新加坡特色新年習俗。

今時今日的Hanjin同以前相比真是fit咗好多。(IG圖片)

Hanjin去年成功由肥仔變腹肌型男，佢承認吃下唔少苦頭：「點解會的起心肝減肥，因為醫生拎住好多數據話我知，我再唔減肥就會早死！佢呢句真係嚇怕左我，所以決心減肥。初時我自己做運動，但用錯方法受左傷，後來搵到好教練，結果就好成功！」

陳奐仁（Hanjin）日前應香港開電視《娛樂頭條 E-News Headline》主持植詠珊（Cathy）邀請，示範簡單居家keep fit動作。

唔少人怕減肥怕從此就無啖好食，Hanjin笑言：「我唔使戒口架，尋晚我先食左4包薯片、2包花生同飲左好多奶茶，我個教練都有飲可樂！keep fit其實只要搵岩方法，真係唔使戒口，但就須（需要）要做運動囉！」在Hanjin的耳濡目染下，陳太也開始做運動。

Hanjin經常喺IG分享健身照。（IG：@hanjintan）

講到新年，Hanjin指新加坡相當有「特色」：「佢哋唔興團拜架，興上門拜年，唔知係咪想八卦吓人哋間屋呢。拜年時又會帶2個橙去，走時主人家又會回贈2個橙，我估呢啲橙不斷轉手，應該唔會有人食！」因應家鄉習俗，新年期間Hanjin都會準備一大籮橙，以便有得食又有得派。