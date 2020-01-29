台灣女作家嘲女藝人為千萬代言費露「狗樣」　矛頭直指范瑋琪

范瑋琪在私人Facebook中大罵蘇貞昌是「狗官」。（IG/ @fanfan）

台灣行政院長蘇貞昌下令管制口罩出口一個月，身為藝人嘅范瑋琪於私人fb爆粗罵行政院長是「狗官」，雖然事後已刪po兼道歉，但繼續遭網民狂鬧。

范瑋琪嘅「狗官」言論引起不少爭議，台灣作家「中古小姐」於FB發文憶述與「女藝人」合作嘅感受，指女藝人虛偽之餘亦冇才華。（FB圖片)

FB有一個名為「中古小姐」嘅台灣作家，發文表示曾在日本因工作關係，而與一位女藝人有所接觸。「廣告拍攝日的前一天，女藝人來公司試服裝，我拿起名片正準備開口自我介紹時，對方就異常友善的跑來擁抱人了（當然，你也可以解釋成美國style）『好久不見啊，超想念妳的』她說。好久不見？？這個team裡之前既沒有外國人也沒有台灣人，而我那年才剛加入，哪來的好久不見。」

范瑋琪於2011年曾為護膚品KOSE代言。(影片截圖)

中古小姐指藝人代言費用近千萬台幣，認為在金錢的利誘下「人會容易變成狗也不是不能理解……」之後，她提到整個拍攝過程都令人意興闌珊，原因除咗係因為女藝人拍唔出靚相之外，仲要全程應酬。「應酬意思是當對方假來假去時，你也必須假回去。」中古小姐指後來代言人換成「像一幅畫」般漂亮的女藝人後，整個拍攝團隊振奮起來。「我一直忘不了那個『異常』友善的擁抱（她身上香味對我來說太刺鼻）女藝人在當時近千萬台幣的代言情境裏都已經有狗樣，面對以億元為單位的中國市場尾巴肯定搖的更勤了吧。對對對！我說的就是偽造學歷女藝人。」

一年後，代言人變成「像一幅畫般漂亮」嘅張鈞甯。（網上圖片）

雖然中古小姐未有開名「女藝人」係邊個，但因為佢回覆網友「像一幅畫般漂亮的女藝人」係張鈞甯時，網友即時「回帶」，指2011年范瑋琪曾代言KOSE，而張鈞甯則於2012年接捧，加上范瑋琪曾惹偽造學歷風波，所以網友推測中古小姐所指嘅「「狗樣」女藝人就係范瑋琪。