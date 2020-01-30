【武漢肺炎】𡃁模Rainbow直擊武漢情況儼如死城　未有戴醫療口罩

武漢肺炎疫情持續肆虐，人心惶惶，0靚模出身的「美少女廚神」胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬/Annabella），目前仍身在武漢進行自我隔離。她這幾日亦有於IG更新自己的最新情況以及報平安。昨日她又出了新post和IG story，講述一下當地的情況。她全程都有戴上口罩，不過她所戴的她的口罩並非醫療口罩，主要是用來防塵和阻隔顆粒物，未知是否有阻隔病菌病毒的功能，網民都替她感到擔心。

Rainbow無用醫療口罩。(ig@annabella.woo)

IG story有四段片，一段是她在盪鞦韆，並寫上：「人手搖的好old school，村入面的景區，都沒有人，沒有外地遊客，只有我們幾個。」「以往農村的街道上每一戶都打開門，記得當初來的時候，很多人在街上，現在人車都近乎沒有。這條村連接其他村的路都畀封民封咗，可能怕外來人入村會被傳染，他們用車輛或竹枝等物品擋路，高速也封了，不能去別的市。」明顯當地的人都不敢出門，以減低被感染的機會。

街上無人。(ig@annabella.woo)

她又為武漢打氣說：「我們共同的敵人是疾病，不是武漢人/在武漢的人。我仍然在離武漢一小時的鎮，封城到現在也沒想過走，而且也走不了！這邊人口密度低，郊外都是農田和小房子。在家憋死了，就去河邊走走，體驗農村的生活。這條是長江的一條分支流，聽說以前洪水氾濫的時候會把農田都淹沒，雖然路上沒有什麼人，村民都戴上口罩。」雖然地方落後，但大家都有盡力做好防護措施。

Rainbow直擊武漢最新情況。(ig@annabella.woo)