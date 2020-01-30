【武漢肺炎】汪小菲再買口罩贈台得罪中國網民：愛國你就好好愛國

早前汪小菲在微博表示老婆大S在日本買了一萬個口罩寄往武漢，立即惹來台網民炮轟，指大S連自己台灣人也不顧，卻去照顧其他人。其後大S在微博力撐指「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行爲吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」卻再惹來一番怒罵。

汪小菲透露大S喺日本大手買入10000個口罩捐去武漢。（微博：＠汪小菲）

有見及此，兩公婆可能知自己做得不夠完善，立即公布自己也買了一萬個口罩留給台灣，汪小菲在微博說：「今天在台北好兄弟的幫助下買了一萬支醫用口罩。雖然無法寄出，本地的朋友也有需要。五千個放在 我們台北 s hotel 給我們員工還有客人免費使用，另外五千個拜託我們附近的里長捐給旁邊的鄰居們。遠親近鄰都是一家人，台北也是我半個家，做點力所能及的事 ​」

汪小菲應該想幫老婆箍煲。(汪小菲微博)

雖然這樣可能會安撫到台灣網民，卻引來中國網民不滿，有大陸網民指：「你是真有意思 大陸那麼缺口罩 但應該先緊著大陸吧 臺(台)灣那壓根也不缺口罩啊 你是故意做給臺(台)灣人看嘛 不想否認你的愛心 可是臺(台)灣政府得還是算人嘛 你愛國你就好好愛國 對你做的表示肯定 但不得不心痛」。看來真是兩邊不討好啊！

有大陸網民唔太滿意汪小菲。(微博@汪小菲)

大S和老公汪小菲。（微博圖片@大S）