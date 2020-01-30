荷蘭體操冠軍變AV女優　退役激嬲父母命途坎坷

Verona van de Leur 5歲已經開始練習體操，15歲時首次參加荷蘭錦標賽。23佢因為對教練施加嘅身心折磨感到難以負荷而退役。(網上圖片)

34歲嘅前荷蘭AV女優Verona van de Leur去年底表示考慮退休後轉行做體操教練或顧問，講到退休，其實Verona van de Leur2008年就已經退過一次，因為曾被評為「年度最佳女運動員」嘅佢，曾在歐洲錦標賽中橫掃3銀2銅，07年當佢橫掃荷蘭全國錦標賽的3面金牌後，決定急流勇退，可惜佢呢個決定，令當佢搖錢樹嘅父母嬲到震。

Verona van de Leur因退出體操界而與父母決裂，喺走頭無路之下最終搞到坐監，繼而成為AV女優。(IG圖片)

離家出走後，Verona van de Leur同男友只能過住捱麵包、去健身室沖涼嘅生活，試過冬天想返屋企拎外套，都被爸爸報警，捱足兩年，Verona van de Leur入稟法庭要求取回比賽時的商業收入和比賽獎金，結果只收回6.2萬歐元。

Verona van de Leur曾經都得過唔少獎。（ig圖片)

為咗錢，Verona van de Leur於2010年向一對情侶勒索3000歐元，最後遭警方拘捕，其後，警方發現佢電腦內藏有兒童色情照片和影片，加上藏有武器，Verona van de Leur被收監72日。出獄後，Verona van de Leur喺別無他選下，踏上8年嘅AV生崖，同時擔任直播主播。雖然佢曾表示「認真將拍片作為工作看待」，但最後都係決定唔再做AV女優。