滕麗名日本遇意外住院半個月：這一個月，對人生價值觀有了新體會

滕麗名同丈夫12月尾去日本旅行，點知發生意外。（IG：@sheepyjoycetang）

處境劇《愛．回家之開心速遞》晚晚播放，熊家上下好似家人咁日日陪住觀眾。飾演大家姐熊尚善嘅滕麗名，呢排都有喺劇集出現，又KEEP住更新IG，但原來佢喺日本發生意外住咗兩個幾星期醫院：「休養至前兩天，終於可拆線康覆返港。」

其實呢一個月滕麗名一直有更新IG，所以外人真係唔知佢原來發生意外住院中。（IG：@sheepyjoycetang）

滕麗名呢幾個星期都有KEEP住更新IG，有雪景有嘆咖啡相，但原來佢12月尾喺日本發生意外﹗滕麗名1月31號寫下長文話：「感恩～～～12月28日，一個意外，在日本住了兩個多星期醫院再休養至前兩天，終於可拆線康覆返港。這一個月，對人生價值觀有了新體會，老公為了照顧我這個論盡病人而家港日兩邊走，見到一張超認真極緊張喪溫柔的一張臉，心痛但心甜。」

滕麗名寫下長文話自己終於可以返港。（IG：@sheepyjoycetang）

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成日話小病是福，今次發生意外亦令滕麗名知道身邊人幾愛錫自己：「也感謝熊家人的支持，阿叔隔天追魂問候msg ，金城安每隔幾天給我的big big kiss ，最強朋友龍璟風風少Andrew Chan 越洋寄來kill time物資，大小姐越洋的生日禮物，多謝台前幕後工作人員，編劇組，監製祥仔，特別係多謝珍姐嘅關懐，辛苦你們為我的安排調動，（唔一定係攞獎先多謝呢班人㗎）當然仲要多謝日本嘅醫生同保險公司escort 返港嘅護士Sandy」

1月20號係滕麗名44歲生日，當時佢都無提及意外受傷一事。（IG：sheepyjoycetang）