【後生仔傾吓偈】馮盈盈自認無義氣　超自我中心：使人都使得幾盡

自認無咩義氣嘅馮盈盈，遇上連渠都肯幫佢通嘅江嘉敏，應該係好彩？！（ig圖片)

馮盈盈話自己厚面皮，人哋只要肯幫佢，佢就一定會用到盡……

最新一集《#後生仔傾吓偈》以「義氣」為題，自評得一分義氣嘅馮盈盈表示：「如果人哋想幫我，我都使得幾盡，一啲都唔會感到唔好意思，坦白講，我有少少自我中心。」真係少少？連6號都忍唔住笑馮盈盈，並謂：「宇宙有幾大，你中心就有幾大。」



呢個就係通渠中的江嘉敏。

雖然自己唔係義氣之人，但馮盈盈就大讚閨蜜江嘉敏，佢話試過有次同對方食完宵夜後，由於無咩嘢做，所以邀請佢上屋企吹水，最後江嘉敏仲決定喺馮盈盈過夜。「佢去沖涼之前，我同佢講個浴缸條渠塞塞哋，因為啲頭髮攝曬入去，所以堵塞左。佢聽完之後就好有義氣咁話『好！ 我幫你通通條渠』然後佢真係一個女仔咁跪喺浴缸幫我通，我喺後面都唔好意思，心諗自己條渠都要人哋幫我通。」馮盈盈講完之後，仲show出一張通渠照，雖然只係得個背影，但都叫有圖有真相，估唔到江嘉敏咁萬能喎。

馮盈盈因為《果欄中的江湖大嫂》而與江嘉敏變成好友，除咗high tea食飯之外，估唔到江嘉敏仲試過為馮盈盈通渠，呢啲朋友真係唔話得。

通渠過程逐格睇